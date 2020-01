Streamers obligatoires: Radcliffe revient dans Miracle Workers: Dark Ages

Pour la semaine du 27 janvier, Daniel Radcliffe revient pour le deuxième épisode de la série d'anthologie du SCT, Miracle Workers: Dark Ages, qui trouve le personnage à l'époque médiévale alors qu'il tente de répondre aux attentes de son père à son égard.

Miracle Workers: Dark Ages, Saison 2 Première: La deuxième saison voit le retour des vedettes Radcliffe et Steve Buscemi (Boardwalk Empire) dans une histoire de famille, d’amitié et d’essayer d’éviter d’être assassiné. Se déroulant à l’époque médiévale, la nouvelle saison suivra un groupe de villageois qui tenteront de rester positifs à une époque d’inégalités économiques extrêmes, de soins de santé médiocres et d’ignorance généralisée. Pire encore, leur roi est un souverain maladroit qui traite ses oiseaux et ses canards mieux que ses propres sujets. La nouvelle saison sera diffusée le mardi 28 janvier et sera disponible en streaming sur le site du SCT et Hulu.

BoJack Horseman, première de la saison 6: Dans la saison 6B, un journaliste se penche sur les circonstances entourant la mort de Sarah Lynn qui s’est produite lors de la quatrième saison de l’émission. Hollyhock va à une fête à New York. La série sera de retour le vendredi 31 janvier.

Taylor Swift: Miss America, Première documentaire: Le documentaire est un regard brut et émotionnellement révélateur sur l’un des artistes les plus emblématiques de notre temps au cours d’une période de transformation dans sa vie alors qu’elle apprend à embrasser son rôle non seulement en tant qu’auteur-compositeur et interprète, mais en tant que femme exploitant toute sa puissance. voix. Le doc sera lancé le vendredi 31 janvier.

Ragnarok, première de la série: La nouvelle série de super-héros se déroule dans une petite ville norvégienne qui est empoisonnée par la pollution et secouée par la fonte des glaciers, ce qui fait que la fin des temps ne semble que trop réelle. Il faudra une légende pour combattre un vieux mal. Avec David Stakston, Jonas Strand Gravli et Herman Tømmeraas, la série commencera à être diffusée le vendredi 31 janvier.

Je suis un tueur, première saison 2: La série documentaire retrace les événements qui ont conduit aux crimes de prisonniers reconnus coupables de meurtre capital et condamnés à mort. Les tueurs révèlent leurs motivations et la façon dont ils voient maintenant leurs actions, après avoir passé du temps dans le couloir de la mort. La deuxième saison débutera le vendredi 31 janvier.

Ted Bundy: Falling for a Killer, première de la série: Après des années de silence, la petite amie de longue date de Ted Bundy, Elizabeth Kendall, sa fille Molly et d’autres survivants se manifestent pour la première fois dans une série de discussions qui recadre les crimes de Bundy dans une perspective féminine. La série révèle comment la haine pathologique des femmes de Bundy est entrée en collision avec les guerres culturelles et le mouvement féministe des années 1970 dans l’une des histoires de crime les plus tristement célèbres de notre époque. La série sera lancée le vendredi 31 janvier.