Streamers obligatoires: retours surnaturels dans un nouvel intervalle de temps

Bienvenue sur Mandatory Streamers, notre rubrique couvrant le meilleur nouveau contenu en streaming à venir chaque semaine! Pour la semaine du 16 mars, Surnaturel est de retour après une brève interruption dans un nouveau créneau horaire alors que Sam (Jared Padalecki) et Dean Winchester (Jensen Ackles) se battent contre Dieu – et pour le libre arbitre – se poursuivent. Découvrez les meilleurs spectacles qui débutent et reviennent en ligne cette semaine ainsi que les dernières annonces de renouvellement ci-dessous et assurez-vous de visiter notre site mère Obligatoire en cliquant ici!

Le CW

Supernatural, Saison 15 (Nouvelle création de créneau horaire): Le nouvel épisode de ce soir Surnaturel trouve Sam et Dean répondant à un appel frénétique. Ensemble, avec Castiel (Misha Collins), Jack (Alexander Calvert) et Jody (star invitée Kim Rhodes), ils contribuent à un sauvetage extraordinaire et déchirant. Pendant ce temps, Billie (star invitée Lisa Berry) surprend tout le monde avec une visite au bunker. Les derniers épisodes de la série comporteront également quelques visages familiers, dont Geneviève Padalecki reprenant son rôle de démon Ruby et Danneel Ackles revenant en tant qu’ange Anael. Le nouvel épisode sera diffusé ce soir et sera disponible en streaming demain.

Roswell, Nouveau-Mexique, saison 2: La deuxième saison du drame extraterrestre est ici de la créatrice et écrivaine Carina Adly MacKenzie. La série se concentre sur une ville où des extraterrestres aux capacités surnaturelles vivent sous le couvert des humains. Mais lorsqu’une attaque violente indique une présence étrangère accrue, la politique de peur et de haine menace de les dénoncer. La saison 2 sera diffusée le lundi 16 mars, avec des épisodes disponibles en streaming le lendemain.

HBO

Le complot contre l’Amérique, première de la série: Basée sur le roman de Philip Roth, la mini-série en six parties imagine une histoire américaine alternative racontée à travers les yeux d’une famille juive de la classe ouvrière du New Jersey alors qu’elle regarde la montée politique de Charles Lindbergh, héros aviateur et populiste xénophobe qui devient président et tourne la nation vers le fascisme. Avec Winona Ryder, John Turturro et Zoe Kazan, la série sera lancée le lundi 16 mars.

Hulu

Little Fires Everywhere, première de la série: Basée sur le best-seller du même nom du Celeste Ng dans le New York Times, la série suit les destins entrelacés de la famille Richardson parfaite et d’une mère et d’une fille énigmatiques qui bouleversent leur vie. L’histoire explore le poids des secrets, la nature de l’art et de l’identité, l’attraction féroce de la maternité – et le danger de croire que le respect des règles peut éviter le désastre. La série est dirigée par Reese Witherspoon, lauréate d’un Oscar, en tant qu’Elena Richardson et Kerry Washington, nominée aux Golden Globe, et Mia Warren, et commencera à être diffusée le mercredi 18 mars.

Forme libre

Patrie: Fort Salem, première de la série: La nouvelle série se déroule dans une version alternative de l’Amérique où les sorcières ont accepté de se battre pour les États-Unis en échange de la fin de leur persécution. La série suit trois jeunes femmes d’une formation de base en magie de combat à un déploiement précoce terrifiant et passionnant. Dans ce monde, les rôles traditionnels de genre et de pouvoir sont inversés avec des femmes en première ligne pour lutter contre les menaces imminentes et terroristes qui sont étonnamment familières à notre monde, mais avec des tactiques et des armes surnaturelles. Mettant en vedette Taylor Hickson, Jessica Sutton, Amalia Holm et Demetria McKinney, la première le mercredi 18 mars, et sera disponible en streaming sur la plateforme en ligne de Freeform.

Renouvellements

Station 19, saison 4: ABC a renouvelé son spin-off Grey’s Anatomy pour une quatrième saison! La série suit un groupe de combats héroïques à Seattle alors qu’ils mettent leur vie et leur cœur en jeu. La saison 3 diffuse actuellement de nouveaux épisodes tous les jeudis soirs. Les épisodes peuvent être diffusés sur le site d’ABC.