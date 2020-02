Streamers obligatoires: The Walking Dead revient pour la saison 10B

Bienvenue sur Mandatory Streamers, notre rubrique couvrant le meilleur nouveau contenu en streaming à venir chaque semaine! Pour la semaine du 17 février, Les morts qui marchent revient pour la seconde moitié de sa 10e saison, promettant une escalade massive dans la guerre avec les Whisperers. Découvrez les meilleurs spectacles qui débutent et reviennent en ligne cette semaine ainsi que les dernières annonces de renouvellement ci-dessous

AMC

The Walking Dead, Saison 10B Premiere: Les morts qui marchent revient pour trouver notre groupe de survivants est pris au piège. Certains dans les confins d’une grotte remplie de marcheurs, tandis que d’autres sont pris dans une spirale de suspicion et de chagrin. Le tout orchestré par Alpha, qui continue de prouver que les Whisperers sont toujours à l’affût, et une longueur d’avance sur les communautés. Ce qui inclut la nouvelle menace potentiellement mortelle d’avoir ajouté Negan à leurs rangs. À travers ce conflit et tout ce qu’ils ont perdu, quelques-uns gardent toujours l’espoir, en particulier Eugene, qui pense que la voix mystérieuse avec laquelle il a parlé à la radio peut conduire à une nouvelle fois leur monde s’agrandir. Mais avec la guerre Whisperer sur eux, les communautés collectives doivent se rassembler et éventuellement sacrifier tout ce qu’elles ont pour trouver un moyen de faire taire les Whispers une fois pour toutes. Sinon, Alpha s’assurera qu’ils feront face à une perte certaine. La série sera de retour le dimanche 23 février. Des épisodes seront disponibles en streaming sur le site d’AMC.

Better Call Saul, première de la saison 5: Dans la cinquième saison de 10 épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saul, La décision de Jimmy McGill de pratiquer le droit en tant que «Saul Goodman» crée des vagues de changement inattendues et profondes pour les personnes sur son orbite. La série sera de retour avec une première de deux nuits les 23 et 24 février.

Amazon Prime Video

Hunters, première de la série: La série de thrillers d’action de Jordan Peele avec Al Pacino et Logan Lerman racontera l’histoire d’un groupe connu sous le nom de Hunters vivant à New York en 1977. Les Hunters découvrent que des centaines d’anciens hauts fonctionnaires nazis vivent parmi eux et conspirent pour créer le Quatrième Reich aux États-Unis. Le groupe se lance alors dans une quête sanglante pour traduire les nazis en justice et déjouer leurs nouveaux plans génocidaires. L’histoire est inspirée d’événements réels et sera lancée le vendredi 21 février.

Disney +

Star Wars: The Clone Wars, première de la saison 7: La saison de 12 épisodes mettra en vedette les voix de Matt Lanter comme Anakin Skywalker, Ashley Eckstein comme Ahsoka Tano, Dee Bradley Baker comme capitaine Rex et les clone troopers, James Arnold Taylor comme Obi-Wan Kenobi, Katee Sackhoff comme Bo-Katan, et Sam Witwer comme Maul. Créé par George Lucas, le spectacle a été diffusé pour la première fois en 2008 et est devenu un point d’entrée dans Guerres des étoiles pour toute une génération, en suivant les favoris des fans comme Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Padmé Amidala, tout en introduisant de nouveaux personnages majeurs comme Jedi Padawan Ahsoka Tano et Captain Rex. Il est devenu un gagnant de plusieurs Emmy et est maintenant considéré comme essentiel Guerres des étoiles. La septième et dernière saison commencera à être diffusée le vendredi 21 février.

HBO

Whitmer Thomas: The Golden One, création: Le comédien et acteur Whitmer Thomas (The Walking Dead, Sword of Trust), présente ses chansons originales et stand-up profondément personnelles, provocantes et non conventionnelles dans sa première spéciale d’une heure. L’émission spéciale sera diffusée le samedi 22 février et sera également disponible sur HBO Now, HBO GO et HBO on Demand.

Renouvellements

Bosch, Saison 7: Amazon Prime Video a officiellement renouvelé sa longue série de procédures policières pour une septième et dernière saison. Sur la base de la série de romans à succès de Michael Connelly, les cinq premières saisons du drame dirigé par Titus Welliver sont disponibles en streaming maintenant, la saison 6 devant être diffusée plus tard cette année.

Parrain de Harlem, saison 2: Epix a officiellement renouvelé sa série dramatique policière pour une deuxième saison de 10 épisodes. Mettant en vedette Forest Whitaker, lauréat d’un Oscar, Bumpy Johnson, la saison 2 commencera sa production plus tard cette année. La première saison est disponible en streaming.

Avenue 5, saison 2: Après avoir obtenu de très bonnes critiques de la part des critiques et du public, la comédie de science-fiction de HBO a remporté une deuxième commande de la saison sur le réseau câblé premium. La première saison est disponible en streaming sur les plateformes de HBO.