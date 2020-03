Streamers obligatoires: un jour à la fois est de retour!

Bienvenue sur Mandatory Streamers, notre rubrique couvrant le meilleur nouveau contenu en streaming à venir chaque semaine! Pour la semaine du 23 mars, la série humoristique primée aux Emmy Awards Un jour à la fois est de retour pour une quatrième saison et dans sa nouvelle maison sur Pop TV. Découvrez les meilleurs spectacles qui débutent et reviennent en ligne cette semaine ainsi que les dernières annonces de renouvellement ci-dessous et assurez-vous de visiter notre site mère Obligatoire en cliquant ici!

Pop TV

Un jour à la fois, première de la saison 4: Inspirée par la série de 1975 de Norman Lear, la comédie continuera de raconter l’histoire de la famille cubano-américaine Alvarez. Cette saison, Penelope (Justina Machado) explorera une relation surprenante, sa mère Lydia (Rita Moreno) traversant une crise religieuse – et révélera les détails de son voyage surprise à Cuba avec le Dr Berkowitz (Stephen Tobolowsky) et Schneider ( Todd Grinnell) trouvant sa relation avec Avery (Inde de Beaufort) de plus en plus profonde. Pendant ce temps, Elena (Isabella Gomez) commence à se préparer pour le collège et Alex (Marcel Ruiz) commence à ce jour. La nouvelle saison sera diffusée le mardi 24 mars et sera disponible en streaming sur le site Web et l’application du réseau.

Netflix

Ozark, première de la saison 3: Le drame policier dirigé par Jason Bateman revient pour une troisième saison, et les Brydes sont tous de la partie. Les Byrdes sont de retour aux affaires et les enjeux n’ont jamais été aussi élevés. Alors que les tensions montent autour de leur nouveau casino, The Missouri Belle, Marty et Wendy luttent pour équilibrer la sécurité de leur famille avec le succès croissant de leur empire du blanchiment d’argent. La saison 3 commencera à être diffusée le vendredi 27 mars.

Unorthodox, Miniserie Premiere: La mini-série originale allemande de Netflix est centrée sur une jeune femme de Williamsburg, Brooklyn, qui vit selon les règles strictes de sa communauté hassidique, jusqu’à ce qu’elle décide d’abandonner son mariage arrangé et de fuir à Berlin pour se retrouver. Cependant, son passé est bien sûr tenu de la rattraper. Inspirée du livre à succès de Deborah Feldman et mettant en vedette Shira Haas, Jeff Wilbusch et Amit Rahav, la mini-série sera lancée le jeudi 26 mars.

Hulu

Bagdad Central, première de la série américaine: Le drame en six parties de l’écrivain Stephen Butchard, qui a adapté la série du roman d’Elliot Colla, se déroule en octobre 2003 en Irak occupé par les États-Unis à la suite du démantèlement de l’armée irakienne, de la police et de la direction civile au lendemain de l’invasion. . Au milieu du chaos, un ex-policier irakien Muhsin al-Khafaji (Waleed Zuaiter), qui a tout perdu, tente de récupérer son identité, travaillant comme détective pour résoudre un meurtre pour les forces de la coalition, en collaboration avec Frank Temple, un ancien flic britannique (Bertie Carvel) qui est arrivé de Grande-Bretagne en mission pour reconstruire la police irakienne à partir de zéro. Mais alors que Muhsin collabore avec les troupes de la coalition, il poursuit également son propre programme secret et dangereux. Mettant également en vedette le nominé aux Golden Globe Corey Stoll, la série sera présentée en première sur Hulu le vendredi 27 mars. La série a été lancée sur Channel 4 au Royaume-Uni.

Renouvellements

Netflix a accordé des renouvellements de deux saisons à la série télé-réalité L’amour est aveugle et Le cercle, ainsi que le concours de musique Rhythm + Flow. Les premières saisons de chaque série sont actuellement disponibles en streaming.