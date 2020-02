Streamers obligatoires: Zoë Kravitz stars dans l’adaptation haute fidélité de Hulu

Streamers obligatoires: Zoë Kravitz joue dans l’adaptation Hulu de High Fidelity

Bienvenue sur Mandatory Streamers, notre rubrique couvrant le meilleur nouveau contenu en streaming à venir chaque semaine! Pendant la semaine du 10 février, Zoë Kravitz joue dans l’adaptation sur petit écran de Hulu du roman de Nick Hornby Haute fidélité comme Rob, une femme propriétaire d’un magasin de disques dans le quartier rapidement embourgeoisé de Crown Heights, Brooklyn qui revisite les relations passées à travers la musique et la culture pop, tout en essayant de surmonter son seul véritable amour. Découvrez les meilleurs spectacles qui débutent et reviennent en ligne cette semaine ainsi que les dernières annonces de renouvellement ci-dessous et assurez-vous de visiter notre site mère Obligatoire en cliquant ici!

Hulu

Haute fidélité, première de la série: La série se composera de 10 épisodes racontant l’histoire d’un point de vue féminin, avec Kravitz dans le rôle principal (joué par John Cusack dans le long métrage de 2000) qui produit également exécutif. Avec également Da’Vine Joy Randolph comme Cherise, David H. Holmes comme Simon, Jake Lacy comme Clyde et Kingsley Ben-Adir, Haute fidélité sera lancé le vendredi 14 février.

Netflix

Narcos: Mexico, Saison 2 Première: Inspirée par de vrais événements, la série explore les origines de la guerre contre la drogue moderne qui remonte à ses racines, à partir d’une époque où le monde du trafic mexicain était une confédération lâche et désorganisée de producteurs et de revendeurs indépendants. Avec Michael Peña et Diego Luna, la deuxième saison commencera à être diffusée le jeudi 13 février.

Starz

Outlander, Saison 5 Premiere: Dans la saison 5, les Frasers se battent pour leur famille et la maison qu’ils ont forgée à Fraser’s Ridge. Jamie (Sam Heughan) doit trouver un moyen de défendre tout ce qu’il a créé en Amérique et de protéger ceux qui comptent sur lui pour le leadership et la protection – tout en cachant sa relation personnelle avec Murtagh Fitzgibbons, l’homme que le gouverneur William Tryon lui a ordonné pour traquer et tuer. Avec sa famille enfin réunie, Claire Fraser (Caitriona Balfe) doit utiliser ses connaissances médicales modernes et sa prévoyance pour éviter qu’elles ne soient à nouveau déchirées. Cependant, tout en se concentrant sur la protection des autres, elle risque de perdre de vue ce que signifie se protéger. Pendant ce temps, Brianna Fraser (Sophie Skelton) et Roger MacKenzie (Richard Rankin) ont été réunis, mais le spectre de Stephen Bonnet les hante toujours. Roger s’efforce de trouver sa place – ainsi que le respect de Jamie – dans cette nouvelle et dangereuse période. Les Frasers doivent se rassembler, affronter les nombreux périls qu’ils prévoient – et ceux qu’ils ne peuvent pas. La nouvelle saison débutera le dimanche 16 février.

Epix

Guerre des mots, première de la série: La série dramatique met en vedette le vainqueur du Golden Globe Gabriel Byrne et la candidate aux Oscars Elizabeth McGovern dans une réinvention moderne du roman de science-fiction classique de H.G. Wells. De l’écrivain primé Howard Overman, la série sera présentée en première le dimanche 16 février.

Renouvellements

Éducation sexuelle, saison 3: Netflix a mis en lumière une troisième saison de la série britannique pour adolescents dirigée par Asa Butterfield et Gillian Anderson! Les deux premières saisons sont disponibles en streaming maintenant.

The Good Doctor, Saison 4: ABC a officiellement renouvelé le drame médical à succès du créateur David Shore pour une quatrième saison, prévue pour la saison de diffusion 2020-2021. Mettant en vedette Freddie Highmore, nominé aux Golden Globe, la série diffuse actuellement sa troisième saison.