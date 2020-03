Streaming «Terriers» sur Hulu – Donal Logue, Michael Raymond James

FX’s Terriers – l’un des enfants de l’affiche des émissions de télévision Gone Too Soon (et le destinataire de plus de quelques votes dans le sondage Bring Back One Canceled Show de TVLine) – est enfin à nouveau diffusé après avoir été hors ligne pendant plus de deux ans.

Shawn Ryan, «ravi», qui a produit la série avec le créateur Ted Griffin, a annoncé sur Twitter dimanche soir que «les 13 épisodes de #Terriers feront partie de la gamme inaugurale #FXonHulu» à compter d’aujourd’hui, le 2 mars. «Merci à tous les cadres de @FXNetworks qui ont travaillé avec moi ces derniers mois pour y arriver…. #OceanBeachForever ”

Terriers, qui a été diffusé à l’origine sur FX du 8 septembre au 1er décembre 2010, est un drame comique mettant en vedette Donal Logue (Gotham) et Michael Raymond-James (Once Upon a Time) dans le rôle de Hank Dolworth, un ancien flic qui s’associe à sa meilleure amie Britt Pollack pour lancer une entreprise d’enquête privée sans licence. “Le duo, tous deux aux prises avec des problèmes de maturité, résout les crimes tout en évitant le danger et la responsabilité”, lit-on dans le journal original.

La série de 13 épisodes de la série bien-aimée a pris fin avec Hank et Britt en attente d’un feu rouge, avec une décision de vie majeure devant eux en fonction de la direction dans laquelle ils se sont tournés.

Le casting des Terriers comprenait également Laura Allen dans le rôle de Katie Nichols, la petite amie de Britt; Kimberly Quinn dans le rôle de Gretchen Dolworth, l’ex-femme de Hank; Jamie Denbo en tant que Maggie Lefferts, avocate de Hank et employeur à temps partiel; et Rockmond Dunbar en tant que détective Mark Gustafson, ami de Hank et ancien partenaire.

Peu de temps après l’annonce du nouveau hub FX sur Hulu et du contenu de sa bibliothèque, certains ont noté l’absence évidente de Terriers FX, qui n’a été diffusé nulle part depuis son départ de Netflix en décembre 2017. «Les droits des Terriers sont détenus par Disney / Fox pour autant que je Je suis tellement déçu de ne pas voir l’émission sur cette liste », a tweeté Ryan il y a des mois. “Je souhaite qu’il soit disponible pour un public en streaming.”

Regardez le générique d’ouverture ci-dessous, puis allez à la frénésie!