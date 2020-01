Studio Ghibli Legend of Zelda Movie Trailer, The Gentlemen Scene Breakdown & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, regardez une bande-annonce de fan pour La légende de Zelda film dans le style des films d’animation du Studio Ghibli. Écoutez en tant que réalisateur Guy Ritchie décompose une scène de Les messieurs avec le casting du film, et Saturday Night Live membre de la distribution Aidy Bryant raconte quelques histoires des coulisses de ses huit saisons sur la longue série de croquis de fin de soirée.

Tout d’abord, Geekologie a attiré notre attention sur cette bande-annonce animée par des fans qui imagine ce que cela pourrait être si Studio Ghibli transformait The Legend of Zelda: Breath of the Wild en film. L’animation est magnifique et nous fait espérer que Nintendo trouvera un accord pour transformer certains de leurs personnages de jeux vidéo populaires, en particulier Link et Zelda, en films de la bonne façon.

Ensuite, Vanity Fair a rassemblé le réalisateur Guy Ritchie pour décomposer une scène de son film policier britannique The Gentlemen, et il obtient de l’aide des acteurs Matthew McConaughey, Charlie Hunnam et Michelle Dockery. Alors que Ritchie souligne certains détails clés de la production, les acteurs fournissent un peu plus de perspective sur leurs personnages dans le film.

Enfin, Aidy Bryant, membre de la distribution de Saturday Night Live, a quelques histoires à raconter de ses huit saisons sur la série de croquis de fin de soirée jusqu’à présent. Bryant avait l’habitude de partager un vestiaire avec les autres membres de la distribution Cecily Strong et Kate McKinnon, ce qui rapporte des anecdotes amusantes, et elle se souvient de la première fois où elle a pu dire: “En direct de New York, c’est samedi soir!” et plus.

