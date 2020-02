Studios surveillent l’impact du coronavirus

Les organisateurs de San Diego Comic-Con et les studios d’Hollywood surveillent l’épidémie de coronavirus pour déterminer comment elle pourrait avoir un impact sur l’événement annuel.

TVLine rapporte qu’elle a parlé avec des cadres de plusieurs studios hollywoodiens qui présentent leurs projets au San Diego Comic-Con, qui ont confirmé qu’ils surveillent de près l’épidémie de coronavirus. Bien qu’une décision finale ne soit probablement prise qu’au printemps, le média rapporte que les studios n’excluent pas la possibilité de se retirer de Comic-Con 2020.

Au 25 février, le coronavirus s’était propagé dans toute la Chine et dans 31 pays ou territoires supplémentaires. À l’heure actuelle, plus de 80 000 cas de coronavirus ont été signalés et près de 3 000 décès sont dus à la maladie COVID-19.

Mardi, le directeur du National Center for Immunization and Respiratory Diseases a déclaré que la propagation du coronavirus aux États-Unis était une question de «quand» et non de «si». Dans une déclaration à TVLine, un cadre supérieur anonyme d’un grand studio a confirmé qu’il attendait avant de prendre une décision concernant une apparition en Comic-Con:

«Il y a évidemment une préoccupation. Pour l’instant, nous adoptons une approche attentiste. »

Un deuxième directeur de studio aurait déclaré qu’il était «trop tôt» pour spéculer sur un changement dans ses plans Comic-Con 2020, étant donné que l’événement est encore dans cinq mois. Un autre cadre était d’accord avec ce sentiment, mais a ajouté: «Il serait irresponsable de notre part de ne pas y penser. Mais il est trop tôt pour appuyer sur le bouton de panique. “

Un porte-parole de Comic-Con a fait la déclaration suivante à TVLine:

“[The organization] travaille avec les autorités locales en ce qui concerne la situation du COVID-19 et continue de suivre de près l’évolution de la situation. »

Un porte-parole de la San Diego Tourism Authority a déclaré au point de vente:

“Il y a encore trop de facteurs inconnus avec le coronavirus pour déterminer comment / si cela affectera les visites.”

San Diego Comic-Con 2020 est actuellement prévue du jeudi 23 juillet au dimanche 26 juillet. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour les dernières nouvelles sur l’impact potentiel du coronavirus sur Comic-Con.

Source: TVLine

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.