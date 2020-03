Stumptown Saison 2 Spoilers: Benjamin ‘Benny’ Blackbird Dead or Alive?

HISTOIRES CONNEXES

La finale de la saison 1 de Stumptown a résolu le mystère entourant la mort de Benjamin “Benny” Blackbird – mais ce n’était pas toujours la fin que les scénaristes avaient en tête.

Dans une interview avec TVLine, le co-créateur de la série, Jason Richman, admet qu’ils ont brièvement examiné un autre résultat, celui qui a “ressuscité” le fils de Sue Lynn et a révélé qu’il avait en quelque sorte truqué sa propre mort il y a 13 ans.

“[That idea] est apparu dans la salle des écrivains », explique Richman. “L’auditoire [has] vu assez de télévision, et il y a beaucoup de [writers] qui aurait fait ce choix. “

Alors qu’est-ce qui l’a arrêté?

“La chose qui m’a troublé à ce sujet était, à bien des égards, que cela réduirait et invaliderait une grande partie du traumatisme que Dex a traversé”, explique-t-il. “Qu’est-ce que ça va finalement dire [about] la personne qui a vraiment souffert, qui a estimé qu’elle était en quelque sorte responsable de la mort de cet homme, s’il se présente finalement? Je le détesterais tellement [and] il n’y aurait aucun moyen de racheter ce personnage s’il s’avérait être une sorte de spectre pervers… Cela ressemblait à un très bon marché [idea]. “

Malgré le scénario de Benny mis au lit, Richman maintient que la mère de Benny, Sue Lynn, continuera de faire partie de la série dans une éventuelle saison 2.

“Ce que je pense est si intéressant [Tantoo Cardinal’s] est qu’elle n’existe pas vraiment à la télévision », dit-il. “Ce n’est pas quelqu’un que nous avons nécessairement vu auparavant. Sue Lynn est un powerbroker dans cette ville; c’était toujours le M.O. de ce personnage – quelqu’un qui a eu un passé très difficile avec les tribus du Nord-Ouest et qui voulait jouer avec les grands garçons. Elle voulait être comme [hotel and casino mogul] Steve Wynn, et donc elle a ouvert ce casino… [Going forward], nous la trouverons toujours en train d’essayer, d’une manière très imparfaite, de faire avancer le sort de son peuple. Nous la trouverons partout dans cette émission et connectée à tous les types de mondes. “

