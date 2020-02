Stumptown: Troian Bellisario du casting de Pretty Little Liars – Saison 1

HISTOIRES CONNEXES

L’un des Pretty Little Liars est sur le point de refaire surface – pas à Rosewood, mais à Stumptown.

TVLine a appris en exclusivité que Troian Bellisario sera l’invité vedette dans l’épisode du 12 février des Cobie Smulders P.I. drame. Ce concert marque le premier rôle télévisé de Bellisario depuis que PLL a mis fin à sa saison de sept saisons en 2017.

Dans l’épisode, intitulé “Til Dex Do Us Part”, “Dex est engagé pour enquêter sur le fiancé d’une mariée (joué par le vétéran de Night Shift Eoin Macken) après que des soupçons ont surgi concernant les motifs derrière les noces pressées”, selon la description officielle. Assez rapidement, “Dex demande à Hoffman de l’aide pour l’affaire et découvre qu’il y a plus dans ce couple qu’il n’y paraît.”

Bellisario joue la mariée, Jenna Marshall, qui est «l’héritière d’une part de 125 millions de dollars d’une fortune familiale». Elle est follement amoureuse du tatoueur Luke Knight (Macken), et «elle est prête à renoncer à son héritage pour se marier l’homme qu’elle aime. »La famille de Jenna emploie Dex pour savoir si le Luke apparemment parfait a des squelettes dans son plus proche.

La mariée et le marié peuvent être vus sur la photo ci-dessus, semblant quelque peu désorientés lorsqu’ils sont en haut de l’autel. Ensuite, il y a l’image suivante, qui signale une route potentiellement rocailleuse vers “Je fais”; Jenna pleure dans les bras d’une demoiselle d’honneur (jouée par Christine Woods, une ancienne de FlashForward). Enfin, les troisième et quatrième photos montrent Dex tout habillé pour le grand jour de Jenna et Luke:

Depuis qu’elle a terminé sa carrière de Spencer Hastings de Pretty Little Liars, Bellisario est apparue dans les films Feed, Clara (en face de son mari Patrick J. Adams) et Where’d You Go, Bernadette.

Stumptown est diffusé le mercredi à 10 / 9c, sur ABC. Avez-vous hâte de visiter le site des invités de Bellisario?