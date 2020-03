Stunna 4 Vegas apporte de l’énergie parce qu’il n’est pas un “rappeur triste”

Stunna 4 Vegas a discuté de son dernier album “Rich Youngin” et a clairement indiqué que les fans ne l’entendraient pas se plaindre d’avoir le cœur brisé de si tôt.



L’artiste de Billion Dollar Baby Stunna 4 Vegas continue de se forger sa propre voie en dehors du succès de DaBaby. La carrière du jeune artiste de Caroline du Nord a été peaufinée par DaBaby, mais alors qu’il publie de nouveaux projets, dont son dernier, Rich Youngin, Stunna prend de l’ampleur et se délecte des succès de sa vie de star du rap.

Aaron J. Thornton / Intermittent / .

Stunna a rencontré DJ Smallz pour parler de Rich Youngin et de ce que le processus a été comme sarcler les chansons pour arriver au 12 final qui a fini sur le disque. Il a dit qu’il avait beaucoup de pistes à choisir, mais lui et DaBaby ont pris environ une heure et demie pour choisir manuellement la douzaine finale. Smallz voulait savoir s’il y avait une méthode sur laquelle ils s’appuyaient pour décider de l’ordre, comme quelque chose comme choisir deux pistes à haute énergie, puis quelque chose de plus moelleux.

“Je suis debout tout le temps”, a déclaré Stunna à propos de l’ambiance de sa musique. “Donc, c’est en hausse, je dirais que ça ne descend pas. C’est probablement neutre comme, ‘Walk Up’ [and] «Russe», mais je suis aussi sur eux en même temps. Je suis sur tout. C’est de l’énergie. Je fais de la musique énergétique. Je ne suis pas un rappeur triste. N’est-ce pas une fille qui me brise le cœur. Désolé, je ne fais pas ce genre de musique pour vous tous “, a-t-il ajouté en riant.

“Mais bon, je suis polyvalent,” continua Stunna. “J’ai cette musique douce. Je l’ai dans la coupe. Mais même alors, la façon dont je viens sur la piste est en même temps donc ça va être de l’énergie à chaque fois avec moi.” Regardez Stunna 4 Vegas avec DJ Smallz ci-dessous.

