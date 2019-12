Stunna 4 Vegas parle de haineux en disant qu'il n'est pas pertinent sans DaBaby

Stunna 4 Vegas parle de la haine autour de sa composition.



DaBaby a connu un succès incroyable cette année seulement et sa fidélité se reflète dans son dévouement envers ses fans et ses proches. Stunna 4 Vegas est l'un des jours de DaBaby qui est également signé sur son label. Et depuis qu'il est venu, la critique a éclaté autour des vraies raisons pour lesquelles Stunna 4 Vegas est pertinent aujourd'hui. Nous avons tous vu plusieurs interviews de DaBaby où Stunna était assise, offrant de temps en temps des commentaires, mais toujours à proximité. Il est donc évident que les deux ont un lien amiable. Pourtant, les fans semblent penser le contraire. Alors que beaucoup de gens offrent un soutien continu aux deux artistes, beaucoup pensent que Stunna 4 Vegas ne serait pas pertinent sans la renommée de DaBaby.

Dans une récente interview avec VLADtv, le protégé de DaBaby a fait part de sa haine. Il a souligné: "Je le vois beaucoup. Si je commente la merde de Baby, ses fans m'attaquent", admet-il. "Ils sont comme" n **** stop dickriding ", et je suis quoi?" il rit ensuite. "N *** m'a signé, bruh. Il a changé ma vie." Il a dit que les commentaires n'étaient pas pertinents pour lui car cela n'aurait vraiment d'importance que si DaBaby était celui qui le disait. Stunna 4 Vegas déclare qu'il doit sa vie à DaBaby pour son inscription et que ce n'est rien de plus. De plus, il semble excité de faire sa propre voie dans le rap grâce à son individualité en tant qu'artiste.

