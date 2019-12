Stunna 4 Vegas s'exprime sur la consommation de jus et de Percacet de Juice WRLD

Stunna 4 Vegas a gardé 100 points.



Cela fait environ deux semaines que nous avons signalé le décès malheureux de Juice WRLD. Ce fut un triste jour pour la culture hip-hop et pour ceux qui étaient proches de Jarad Anthony. Mieux connu sous le nom de Juice WRLD, Higgins, 21 ans, est décédé plus tôt ce mois-ci le 8 décembre et a été pleuré sur les plateformes de médias sociaux par les fans et les célébrités. Depuis sa mort, de nombreux rapports ont été faits concernant la cause de la mort de feu l'artiste. La consommation de drogue a été mentionnée, en particulier les pilules Percocet, comme la raison du décès du rappeur. Le sujet de la consommation et de l'abus de drogues dans l'industrie du hip-hop s'est posé peu de temps après la mort prématurée de l'artiste. De nombreuses voix dans le Hip Hop ont exhorté les artistes, en particulier les jeunes artistes, à cesser de consommer beaucoup de drogues et de toxicomanie pour leur santé et leur bien-être.

De même, dans une récente interview de VLADtv avec Stunna 4 Vegas, le rappeur a été interrogé sur sa consommation de drogue. En effet, alors que Stunna réfléchissait à la mort de Juice WRLD et admettait même de consommer toujours des pilules de Percocet bien que ce soit la cause sous-jacente de la mort de son camarade de rap. Vous pouvez regarder l'interview dans son intégralité via la vidéo ci-dessus.

