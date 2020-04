Sturgill Simpson teste positif pour COVID-19

Sturgill Simpson est le dernier musicien à avoir testé positif pour le coronavirus.



Le célèbre auteur-compositeur-interprète Sturgill Simpson a été testé positif à COVID-19, comme l’a confirmé un post sur son Instagram.

Simpson explique qu’il a commencé à ressentir des symptômes il y a des semaines, mais qu’on lui a refusé un test jusqu’au 6 avril. Il a cité «des douleurs thoraciques, de la fièvre et des niveaux de tension artérielle avant un AVC». La longue légende est accompagnée d’une photo prise de Simpson lors de sa première visite. est allé à l’hôpital le 13 mars.

“J’ai passé une heure à écouter un médecin (très condescendant) refuser de me tester parce que je ne correspondais pas aux critères de test” et me dire pourquoi il était impossible que j’aie contracté le virus en raison de son extrême rareté et qu’il n’était pas en en Europe occidentale, mais au cours de cette même période (que nous savons maintenant incorrecte), même si deux infirmières m’ont dit que j’étais la première personne de leur hôpital à se présenter pour demander un test », explique Simpson.

Simpson termine le message en disant: “Mais bon, au moins notre groupe de travail nommé par le gouvernement et dirigé par un homme qui ne croit pas à la science est contre les tests de masse et nous avons maintenant un deuxième groupe de travail en cours pour” ouvrir l’Amérique à affaires!’ Dick papa dehors. “

Simpson était en tournée au début de l’épidémie de coronavirus.

