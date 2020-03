Styles P spécule qu’il avait un coronavirus il y a des mois

Styles P pense que le coronavirus l’a presque tué en janvier, bien avant que le gouvernement ne décide de se protéger.



De nos jours, il est presque impossible de ne pas laisser des pensées anxieuses s’infiltrer dans notre conscience, en particulier pour ceux qui sont plus enclins à jouer au médecin à domicile. Chaque toux sera devinée, chaque symptôme fébrile sera d’autant plus inquiétant. Pour Styles P, le légendaire parolier Lox, sa décision est déjà prise. Comme il le raconte, il (ainsi que de nombreux autres) a subi une bataille avec le coronavirus en janvier, bien avant que le gouvernement américain ne semble soucieux de sonner l’alarme.

“J’ai failli mourir en janvier”, a tweeté Styles il y a quelques jours. “Et je n’ai jamais la grippe et si je le fais, c’est un jour ou deux. En janvier, j’étais en baisse pendant une semaine et j’ai perdu environ 8 livres !! J’ai eu le rona !! Ce devait être le Rona !!!! J’ai fait huile de graine noire folle et a suivi un régime de jus / thé et s’est reposé! Allez-y !! ” Après que les adeptes se soient renseignés davantage, P a affirmé que beaucoup de gens de son quartier souffraient des mêmes symptômes, ce qui faisait craindre une “nouvelle grippe”. Avec le recul, il sent tout ce que toutes les routes mènent au “Rona”.

Kevin Winter / .

Le rappeur soutient également que la majorité de la population sera affectée par le virus, à condition qu’elle ne l’ait pas déjà été. En tant que tel, il implore les masses d’être vigilantes en adhérant aux recommandations de distanciation sociale, ainsi qu’en gardant le système immunitaire en bonne santé grâce à des choix nutritionnels judicieux.

Sur cette note, il s’est assuré de fournir quelques remèdes contre le rhume – à ne pas confondre avec un remède – y compris “l’huile de graines noires, l’huile d’origan, le citron au gingembre et le curcuma en jus avec du poivre de Cayenne sur le dessus, des pilules de super lysine, du sureau sirop, bains de sels d’Epsom, prières et respiration profonde. ” Restez en sécurité là-bas, les gens.

.