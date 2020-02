‘Succession’ commencera le tournage de sa troisième saison en avril

Après sa célèbre deuxième saison, La «succession» s’est imposée comme l’un des produits phares de HBO. La double victoire dans les Golden Globes – dans les catégories du meilleur drame et acteur principal – a conduit la création de Jesse Armstrong à susciter des attentes pour le troisième opus, qui, à mesure que Deadline avance, commencera le tournage en avril.

Brian Cox dans la deuxième saison de «Succession»

L’annonce du début des enregistrements a eu lieu lors d’un événement Sky organisé à la Tate Modern de Londres, auquel ont assisté Armstrong et Brian Cox, protagoniste de la fiction. Lors du panel, l’acteur vétéran a bombardé son processus créatif face à la cruelle personnalité de Logan Roy: “L’acteur se prépare et parfois désespère. J’aime savoir ce que je fais, mais vous vous rendez vite compte que le frisson que vous ressentez lorsque vous ne savez pas quelque chose est très excitant. “

Tellement a été imité avec son caractère, que Cox reconnaît que le patriarche du Roy est devenu une sorte d’alter ego: “L’ironie est que maintenant je dis ce que je pense, ce que je n’avais pas l’habitude de faire. Je dis aux gens d’aller en enfer“Et ce n’est pas seulement qu’il exprime ce qui est dans sa juridiction interne, mais que le public lui demande, même dans les circonstances les plus étranges, puisqu’il s’est souvenu de son passage à travers un événement de #MeToo dans lequel il a reçu un imprévu demande: “Soudain, plusieurs femmes m’ont entouré et Deux ou trois d’entre eux m’ont demandé tranquillement, avec leurs caméras, “Pouvez-vous nous envoyer la merde?”. “

Toujours à la limite

Pour sa part, Armstrong a également mis en lumière le fonctionnement de la salle de scénarisation de la série audacieuse: “Lorsque nous avons des doutes sur nos intrigues, nous lisons le Financial Times, nous voyons que Carlos Ghosn s’est caché dans une boîte d’enceintes pour s’envoler vers le Liban et nous disons: «Aujourd’hui, nous pouvons devenir fous»“Le résultat de cette folie peut être vu à un moment donné en 2020, quand nous pouvons voir ce que le destin réserve à l’une des familles les plus puissantes à la télévision.

