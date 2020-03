Suicide frustré à Puente de Los Poetas à Santa Fe

Mexico.- Police de le Secrétariat à la sécurité des citoyens de la ville a déjoué une tentative de suicide par un jeune homme d’environ 30 ans sur le Pont des Poètes à Santa Fe.

L’événement s’est produit ce matin lorsque le jeune homme très abasourdi a tenté de sauter dans le vide depuis le pont.

Les policiers sont arrivés sur les lieux et ont tenté de dialoguer avec lui afin qu’il évite l’acte et le persuade de ce que le jeune homme a refusé.

Dans le clip enregistré par un autre homme en uniforme, ils montrent comment ils essaient de lui parler, mais il dit que c’est à cause de son partenaire qu’il a été infidèle et qu’il a tenté de se suicider trois fois au cours de la dernière année.

Alors qu’un officier le distrait d’un côté, un autre se précipite vers lui et le tient pour lui sauver la vie, tandis que le sujet entre deux sanglots refuse d’être retenu.

Heureusement, ils ont réussi à l’éloigner de l’endroit pour lui offrir de l’aide.

