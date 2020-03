Suicide Squad Helmer David Ayer sur la relation entre Joker et Harley Quinn

Le directeur de Suicide Squad, David Ayer, a récemment donné aux fans de tout nouveaux détails sur la relation entre Joker et Harley Quinn.

L’une des parties les plus intéressantes de Suicide Squad était de savoir comment elle montrait la relation tumultueuse entre Joker et Harley Quinn. Le film de David Ayer était la première fois que les deux personnages étaient sur grand écran ensemble, il était donc important que Suicide Squad démontre à quel point leur relation était difficile.

Depuis la sortie du film en 2016, le réalisateur David Ayer a maintenu une relation positive avec les fans sur Twitter et a toujours su répondre aux questions qu’ils pouvaient avoir. Au cours du week-end, le directeur de Suicide Squad a révélé de tout nouveaux détails concernant la relation entre Harley Quinn et Joker lorsque les fans l’ont invité sur la plate-forme de médias sociaux.

Dans le film, le personnage de Jared Leto est vu en train de rire de façon maniaque avec un cercle de couteaux autour de lui. La scène est devenue populaire en ligne et est tout à fait synonyme de restitution du personnage. Une fois passé les couteaux, vous voyez que le cercle déformé du Joker comporte également des vêtements pour bébé. Le réalisateur David Ayer a expliqué pourquoi le beau de Harley Quinn avait des vêtements de bébé à portée de main et c’est beaucoup plus intéressant que vous ne pouvez l’imaginer.

Non, c’est plus innocent. Harley voulait une famille normale avec Joker, d’où le bébé dans sa vision. J’ai pensé qu’elle aurait sans cesse harcelé MJ au sujet d’avoir un enfant. Il a donc demandé à M. Frost d’acheter des grenouillères. Le cercle représente la façon dont il voit Harley. https://t.co/EGQCMiWFbo

– David Ayer (@DavidAyerMovies) 29 mars 2020

Joker et Harley Quinn n’ont certainement pas la relation la plus positive dans Suicide Squad, c’est pourquoi ce cercle est si efficace pour montrer comment le Clown Prince of Crime voit son autre significatif. Un autre fan a demandé à David Ayer pourquoi un sourire se dessinait autour des lèvres de Joker dans cette même scène. Le directeur de Suicide Squad a poursuivi en redoublant sur la façon dont la relation entre les deux est déchirante.

Il avait du mal à sourire sans Harley alors s’est donné de l’aide avec un Sharpie. https://t.co/gKpenckaGs

– David Ayer (@DavidAyerMovies) 29 mars 2020

Cette scène est essentiellement le Joker de Jared Leto essayant de combler le vide de Harley Quinn, ce qui n’est pas quelque chose que nous avons eu la première fois que nous l’avons vu dans Suicide Squad. Cependant, il est tout à fait logique que Harley Quinn et Joker n’étaient pas à l’écran ensemble pendant une grande partie de la durée du film de David Ayer. En fait, beaucoup de scènes impliquant Joker se sont concentrées sur lui essayant de trouver Harley Quinn, avec lui finalement la réduisant à la fin du film. Actuellement, Harley Quinn et Joker ne se voient plus lorsque le personnage de Margot Robbie a rompu avec un gangster dans Birds of Prey, récemment publié, qui sert de continuation à la Suicide Squad de David Ayer.

Voici le synopsis officiel de David Ayer’s Suicide Squad:

Ça fait du bien d’être mauvais … Réunissez une équipe des Super Méchants les plus dangereux et incarcérés du monde, fournissez-leur l’arsenal le plus puissant à la disposition du gouvernement et envoyez-les en mission pour vaincre une entité énigmatique et insurmontable.

L’officier du renseignement américain Amanda Waller a déterminé que seul un groupe secrètement réuni d’individus disparates et méprisables n’aurait pratiquement rien à perdre. Cependant, une fois qu’ils se rendront compte qu’ils n’ont pas été choisis pour réussir, mais choisis pour leur culpabilité manifeste lorsqu’ils échouent inévitablement, la Suicide Squad résoudra-t-elle de mourir en essayant, ou décidera-t-elle que c’est chacun pour soi?

Écrit et réalisé par David Ayer, Suicide Squad stars Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood et Cara Delevingne.

Suicide Squad est maintenant disponible sur Digital HD, Blu-Ray et DVD.

Source: David Ayer