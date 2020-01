Suite de Knives Out en développement avec Daniel Craig prêt à revenir

Suivant Couteaux sortisLe succès critique et commercial de l’écrivain-réalisateur Rian Johnson a confirmé qu’il est en train de développer une suite à son film de mystère de meurtre acclamé par la critique. S’adressant au Hollywood Reporter, Johnson a en outre révélé que le Couteaux sortis La suite sera centrée sur le détective de personnage de Daniel Craig, Benoit Blanc, alors qu’il enquête sur un nouveau cas impliquant une nouvelle distribution d’ensemble. Le réalisateur prévoit de faire rapidement la suite et envisage une sortie potentielle l’année prochaine.

Couteaux sortis a été diffusé en salles le 27 novembre dernier et a depuis rapporté plus de 240 millions de dollars dans le monde. Il a également été récemment nominé pour trois Golden Globe Awards, dont celui du meilleur film, et est un candidat sérieux pour recevoir une nomination aux Oscars.

CONNEXES: La liste des gagnants des Golden Globes 2020!

L’écrivain et réalisateur de renom Rian Johnson (Brique, Looper, The Last Jedi) rend hommage au génie mystérieux Agatha Christie dans Couteaux sortis, un mystère de meurtre amusant et moderne où tout le monde est un suspect. Lorsque le célèbre romancier criminel Harlan Thrombey (Christopher Plummer) est retrouvé mort dans sa succession juste après son 85e anniversaire, le détective curieux et débonnaire Benoit Blanc (Daniel Craig) est mystérieusement enrôlé pour enquêter. De la famille dysfonctionnelle de Harlan à son personnel dévoué, Blanc parcourt un réseau de harengs rouges et de mensonges égoïstes pour découvrir la vérité derrière la mort prématurée de Harlan. Avec un casting d’ensemble composé de Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Katherine Langford et Jaeden Martell, KNIVES OUT est une unité spirituelle et élégante garantie pour que le public ne devine pas. jusqu’à la fin.

CONNEXES: RÉSULTATS DU SONDAGE: Rian Johnson devrait-il diriger une suite Knives Out?

Le casting de l’ensemble des stars de Couteaux sortis comprend Daniel Craig (Spectre), avec Chris Evans (Avengers: Infinity War), Ana de Armas (Blade Runner 2049), Michael Shannon (La forme de l’eau), LaKeith Stanfield (Désolé de vous déranger), Don Johnson (Club de lecture), Toni Collette (Héréditaire), Christopher Plummer (Débutants), Katherine Langford (Amour, Simon), Riki Lindhome (Blague), Edi Patterson (Le dernier O.G.), Raúl Castillo (Atypique) et Jamie Lee Curtis (Halloween).