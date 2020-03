Suivant sur Disney + | Sortie de mars 2020

C’est le premier du mois et Disney a publié une nouvelle vidéo présentant tout ce qui arrivera à Disney + en mars.

Découvrez la vidéo ci-dessous:

La majorité des titres ont déjà été annoncés, comme «Black Panther», «A Wrinkle In Time» et les nouveaux Disney + Originals «StarGirl» et «Be Our Chef»

Mais voici quelques faits saillants qui n’avaient pas encore été annoncés:

Vendredi 6 mars

Le Sandlot 2

Le Sandlot: rentrer à la maison

Pixar dans la vraie vie – courageux

27 mars

Star Wars: Galaxy’s Edge – L’aventure vous attend

Nous avons également pu voir le premier aperçu d’un nouveau spectacle intitulé Disney Insiders.

Qu’attendez-vous avec impatience en mars?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d'objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What's On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

