Suivez ces conseils pour agrandir et séduire vos yeux avec du maquillage

Si vous voulez avoir des yeux plus prononcés et séduisants, n’oubliez pas de suivre ces astuces incroyables pour vous voir et vous sentir plus belle.

29 janvier 2020

Le maquillage sera votre arme et votre allié le plus efficace, ainsi que des sourcils bien peuplés et définis vous aideront à améliorer le look et à lui donner cette touche spéciale. Ensuite, nous vous indiquerons les meilleurs secrets pour plaire aux yeux et sans chirurgie:

Éliminez les cernes gênants de votre visage

Les cernes apparaissent généralement pour diverses raisons, un mauvais sommeil, la rétention d’eau ou la génétique peuvent être l’une des causes les plus fréquentes. Vous pouvez les masquer en utilisant des cernes ou en mettant de l’huile d’amande pour humidifier et dégonfler la zone.

Utilisez des ombres dans des tons doux

En plus de vous donner de la luminosité, des ombres claires et douces donneront à l’œil un effet d’agrandissement. Si vous souhaitez donner de la profondeur à vos yeux, utilisez toujours les tons clairs dans la paupière mobile et les plus foncés dans l’orbite.

Utilisez des couleurs plus claires dans vos yeux pour améliorer le look

Définissez votre visage avec vos sourcils

Décidément, les sourcils sont la trame de notre visage, ce sont eux qui marquent encore plus nos expressions faciales. N’oubliez pas que les sourcils arqués et peu peuplés ne disparaissent plus.

Portez des cils plus longs

Des cils extra longs vous aideront à agrandir votre look, vous pouvez utiliser deux couches ou plus de votre mascara préféré ou vous pouvez simplement en mettre de faux. N’oubliez pas qu’il existe des astuces maison pour allonger les cils avec de l’huile de ricin.

Découvrez les charmes de l’eye-liner blanc!