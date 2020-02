Suivez ces trois conseils pour porter des bracelets élégants

Si vous aimez les accessoires, les bracelets sont inévitables. Par conséquent, vous devez les porter d’une certaine manière afin qu’ils ne semblent pas fades ou surchargés. Commencez ces conseils.

Le bracelets vous permettre de forger votre propre style, en y exprimant votre personnalité.

Par conséquent, vous devez les modéliser de la meilleure façon possible, selon votre intention.

Exemple d’utilisation de bracelets.

En principe, pas plus de 2 pièces à la fois. A partir de là, choisissez comment vous souhaitez les combiner.

Jouer avec les couleurs et les motifs est la partie la plus amusante: le blanc et le noir se combinent avec tout, bleu ciel avec jaune ou rose pastel mais bleu fort avec orange, rouge ou fuchsia, rose avec gris, se voyant avec des tons Terre et rouge avec rose.

Jamais autant de bracelets sur chaque poignet!

Et surtout: faites attention aux matériaux! N’oubliez pas les textures, ni la luminosité, ni le toucher: cuir avec cuir, or avec or et argent avec argent.

Êtes-vous prêt à innover avec votre collection de bracelets?

.