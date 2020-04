Suivez cette routine matinale étape par étape et mettez fin à la sécheresse de vos mains

Si vous sentez que vos mains n’ont pas la même douceur qui les caractérisait, alors effectuez cette routine pour mettre fin à ce problème

Parfois, nous utilisons une multitude de produits qui ne profitent pas du tout à notre peau, et si ce n’est pas votre cas, c’est peut-être parce que vous êtes très exposé à certains produits chimiques qui nuisent à la santé de votre peau.

Pour mettre fin à ce cauchemar, vous devez inclure de nouveaux processus dans votre routine quotidienne, par exemple: commencer à utiliser du savon neutre, car ceux-ci ont un pH assez similaire au nôtre, et bien sûr, n’oubliez jamais d’utiliser des hydratants.

Il est très important que vous exfoliez cette zone de votre corps, afin de vous débarrasser des cellules mortes qui sont encore sur votre peau, pour cela, vous pouvez utiliser un mélange de citron ou de miel et de sucre, et vous pouvez même opter pour du café et un peu hydratant.

Ne laissez pas vos ongles de côté, car ils donnent suffisamment de vie à votre main, alors brossez-les pour pouvoir enlever la saleté existante, essayez de les garder limés et bien entretenus avec un peu de peinture qui vous favorise.

Si tout ce processus ne fonctionne pas pour vous, alors vous devez choisir de vous remplir les mains de gelée de pétrole ou d’huile pour bébé ou d’amandes, de rouler vos mains dans des gants de coton et de dormir avec eux, vous verrez un grand changement le lendemain.

