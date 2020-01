Suivez en direct et commentez avec nous le gala de livraison

Une année de plus, la Film Academy a tout pour récompenser les meilleurs films espagnols produits au cours des 12 derniers mois. Ce samedi 25 janvier est célébrée la 34e édition des Goya Awards qui, comme l’année dernière, ont Andreu Buenafuente et Silvia Abril comme présentateurs. Les deux promettent une soirée amusante, pleine de surprises, avec beaucoup d’autocritique mais aussi avec beaucoup d’amour et de soutien pour l’industrie cinématographique de notre pays. Après avoir réussi leur première ensemble en 2019 en termes d’audience et de critique, les deux se répètent avec le désir de continuer à consolider les Goya Awards comme le grand rendez-vous du cinéma dans notre pays.

Prix ​​Goya 2020

A cette occasion, le Goya ne sera pas livré à Séville comme l’année précédente ou à Madrid comme les années précédentes, cette fois le Palais des Sports José María Martín Carpena de Malaga accueillera la remise des prix. Après un déploiement technique impressionnant, le lieu deviendra la grande scène par laquelle passeront les personnalités les plus éminentes de l’industrie cinématographique de notre pays. A la télévision, La 1 est la chaîne choisie pour diffuser le gala, une cérémonie que vous pouvez également suivre FormulaTV Dans ce portail, nous vous racontons minute par minute tout ce qui se passe ce soir et nous ripostons, avec beaucoup d’humour, tout ce que vous n’avez peut-être pas vu à la télévision.

.