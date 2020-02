Suivez et commentez en direct la cérémonie de remise des prix

Le jour le plus attendu pour tous les cinéphiles est ici. La United States Film Academy a déjà décidé quels sont les meilleurs films de l’année, il est donc temps de faire connaître cette information au reste du monde, ce qui hâte de voir qui montera sur scène au Dolby Theatre. Le lieu de Los Angeles accueille à nouveau le gala, qui célèbre sa 92e édition.

Oscar 2020

“Joker” est présenté comme le film préféré en accumulant 11 nominations. Cependant, nous savons déjà que ce n’est synonyme de rien, donc nous pourrions trouver une certaine surprise et que le vainqueur de la nuit est un autre. De plus, pour la deuxième année consécutive, les Oscars n’auront pas de présentateur. Ont-ils réussi à améliorer leur dynamique et à polir les échecs de l’année dernière? Nous vous disons de vivre tout ce qui se passe lors de la cérémonie.

