Suivez la présentation de “Univers” par Blas Cantó pour Rotterdam

Enfin, nous connaissons la proposition avec laquelle RTVE tentera de conquérir toute l’Europe en mai prochain au Festival Eurovision 2020. Blas Cantó représentera l’Espagne avec “Universo”, un thème synthpop avec lequel l’artiste essaie de se réconcilier avec son “moi intérieur” d’apprendre à grandir personnellement et à s’aimer davantage. “Ce jeudi 30 janvier, la chanson et le clip vidéo officiels ont été publiés et c’est pourquoi la Société a fait un conférence de presse avec l’artiste et les responsables de chaîne public, afin de révéler tous les détails de sa création.

