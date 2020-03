Suivi de la veuve noire pour le grand week-end d’ouverture malgré le coronavirus

La propagation continue du Coronavirus semble avoir un impact important sur le cinéma, le box-office chinois étant pratiquement au point mort ces dernières semaines et des rapports indiquant que des milliards pourraient être perdus. Hollywood a déjà commencé à réagir, Disney retardant la sortie de Mulan en Chine, tandis que le dernier film de Bond No Time to Die a été repoussé de sept mois.

Cependant, il y a encore beaucoup d’incertitude quant à la façon dont le virus finira par affecter la capacité et le désir des gens de se rendre sur le théâtre, l’industrie se croisant sans doute les doigts dans l’espoir que le pire sera passé au moment où il atteint la lucrative saison estivale.

En tant que plus grande marque de l’industrie, l’univers cinématographique Marvel est pratiquement à l’épreuve des balles au box-office, mais Veuve noire a beaucoup plus de pression sur elle que certains films solo récents provenant du MCU. D’une part, il marque le lancement officiel de la phase quatre de la phase finale de la franchise et donne enfin au personnage-titre de Scarlett Johansson le film solo que les fans réclament depuis une décennie.

De toute évidence, il n’y a aucune chance que cela devienne la première bombe du studio, mais il y a encore beaucoup de points d’interrogation entourant la capacité de Black Widow à conquérir le box-office d’une manière similaire aux autres héros du studio. Pourtant, certains nouveaux rapports indiquent que le film suit un week-end d’ouverture national qui pourrait atteindre 130 millions de dollars, ce qui le placerait parmi les dix plus grands débuts du MCU.

Pour mettre les choses en perspective, à part les deux films Ant-Man, aucun des projets du studio ne s’est ouvert à moins de 85 millions de dollars depuis Phase One, ce qui est le strict minimum que Black Widow devrait viser. Cependant, sur les treize films MCU qui ont rapporté au moins 100 millions de dollars au cours de leurs trois premiers jours, neuf d’entre eux présentaient Iron Man, ce qui augure bien du succès financier compte tenu du camée de Tony Stark.

L’extrémité inférieure des projections s’élève à environ 90 millions de dollars sur la base des premières projections, mais avec Veuve noire à deux mois de sa sortie et le Coronavirus dominant toujours les gros titres du monde entier, les chiffres pourraient fausser massivement dans les deux cas pour la première et dernière aventure autonome de Natasha Romanoff en fonction de ce qui se passe d’ici là.