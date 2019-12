Suivre ce qui ne va pas avec la carrière cinématographique de Tim Allen – / Film

Tim Allen récemment fait les nouvelles, sans doute pas pour les meilleures raisons. Allen, l'une des stars de la comédie des années 90 avec des tendances conservatrices, était sur le talk-show de ABC The View ostensiblement pour parler de la prochaine saison de sa sitcom Last Man Standing. Mais il a rapidement viré en se plaignant de ne pas pouvoir dire certaines choses… des choses comme le mot «n». Bien que ce ne soit pas la première fois qu'Allen se moque de vivre dans une culture qui peut repousser contre lui en utilisant, vous savez, l'épithète raciale la plus cruelle possible, c'est un rappel brutal qu'il fut un temps où il dominait presque un sous-ensemble de la culture populaire .

Certains des plus grands projets de Tim Allen célèbrent cette année les anniversaires. Nous ne sommes plus qu'à un mois du 25e anniversaire de The Santa Clause, la comédie Disney au succès retentissant dans laquelle Allen a joué un homme d'affaires grincheux dans une entreprise de jouets qui se transforme littéralement en Père Noël après avoir tué par inadvertance le grand gars. (Au cas où vous l'auriez oublié, oui, le héros du film tue le Père Noël est la configuration.) Le mois dernier a également marqué le 20e anniversaire de Toy Story 2, dans lequel Allen a repris son rôle de voix comme l'héroïque mais arrogant Buzz Lightyear. Et ce mois-ci marque le 20e anniversaire de Galaxy Quest, dans lequel Allen a joué un has-like William Shatner dont le travail sur une émission de télévision de science-fiction de style Star Trek l'amène, ainsi que ses collègues, à travailler avec de vrais extraterrestres pour résister une menace extraterrestre vicieuse.

Après cela, la carrière de Tim Allen n'a cessé de baisser. La sortie de Galaxy Quest a été l'apogée de sa renommée globale, qui est maintenant un souvenir flou.

Pas de points vulnérables

Il peut maintenant être difficile d'exagérer à quel point Tim Allen était célèbre dans les années 1990. Il avait gravi les échelons des comédiens debout dans les années 1980, après une arrestation désormais tristement célèbre pour trafic de drogue. Et comme un certain nombre de bandes dessinées populaires, Allen a obtenu sa propre émission de télévision au début des années 1990. La sitcom ABC Home Improvement présentait Allen dans le rôle de Tim «The Tool Man» Taylor, animateur de télévision de la région de Détroit, dans une veine de Bob Vila’s This Old House. (Vous vous souvenez de Bob Vila?) L'amélioration de l'habitat est rapidement devenue l'un des plus grands succès de la télévision – sa finale de la série 1999 était la cinquième finale la plus regardée des années 1990, et elle figurait parmi les dix émissions les plus regardées à la télévision chaque saison.

En 1994, Allen a pratiquement fait ses débuts au cinéma dans The Santa Clause. (Il a techniquement fait ses débuts dans un thriller appelé Tropical Snow, un film que nous connaissons et adorons tous, évidemment.) La comédie de haut niveau n'avait pas un grand casting, mais elle n'en avait pas besoin. Alors que Home Improvement diffusait sa quatrième saison sur ABC, The Santa Clause est devenu un succès au box-office. La comédie familiale était le quatrième film le plus rentable de 1994 au pays, gagnant plus d'argent que Speed, Dumb and Dumber et Pulp Fiction. Corrigé de l'inflation, il a rapporté environ 250 millions de dollars. Et en même temps, Allen avait un livre à succès du New York Times, Don't Stand Too Close to a Naked Man. (Insérez votre propre grognement de gorille Tim Allen ici.)

L'année suivante, Allen a joué dans le premier Toy Story en tant que Buzz Lightyear, lui donnant le statut de co-vedette dans le film le plus réussi de l'année au box-office. Au moment où il est apparu dans la suite, Home Improvement avait pris fin, mais Toy Story 2 était toujours un énorme succès, un film si bon que beaucoup de gens ont fait valoir qu'il était meilleur que son prédécesseur. Un mois plus tard, Allen était en tête de la comédie d'ensemble Galaxy Quest, en tant que personnage principal, le vain Jason Nesmith.

N'abandonnez jamais

Galaxy Quest est l'une des grandes comédies modernes, un film qui a été progressivement adopté au fil du temps malgré le fait qu'il a été légèrement endormi au box-office au début de 2000. (Le film a été publié par DreamWorks SKG le jour de Noël 1999). la prémisse est imbattable: et si le casting de Star Trek était rayonné par de vrais extraterrestres qui pensaient que leur émission fictive était un ensemble de "documents historiques" et voulaient que l'équipage les aide à repousser quelques méchants méchants extraterrestres? Bien que Star Trek ne soit évidemment pas invoqué dans le film, il est très facile de voir des parallèles, de l'acteur principal accaparant les projecteurs à la deuxième piste plus sérieuse en passant par un personnage féminin dont le seul travail était de faire écho à ce que l'ordinateur disait, et ainsi de suite.

Allen n'est pas la seule partie amusante de Galaxy Quest, d'accord. Bien qu'il soit difficile de choisir une vedette, si la poussée venait à pousser, cela devrait être Sam Rockwell dans l'un de ses premiers rôles en tant que version visiblement effrayée de l'acteur Star Trek en chemise rouge qui existait simplement pour se faire tuer par la menace extraterrestre de la semaine. Cela dit, Allen contribue beaucoup au film qui vous rappelle qu'il a suffisamment de talent (ou il en avait l'habitude) en dehors du monde du stand-up. Nesmith est aux prises avec beaucoup de bagages émotionnels avant qu'il ne s'enfuie par des extraterrestres, réalisant à quel point le reste de ses camarades ne peut pas le supporter et se demandant s'il a perdu sa vie en passant tout son temps aux conventions de fans, aux ouvertures de magasins, et d'autres événements de bas niveau.

Une fois que Nesmith est amené à bord de la réplique du NSEA Protector, il lui faut quelques minutes pour se rendre compte qu'il n'est pas seulement sur un ensemble créé par des fans, mais sur un véritable vaisseau spatial dans l'espace. Après que cette réalisation se soit produite, Allen a pu incarner un homme moins cynique, alors que Nesmith recrute ses acteurs afin d'étendre un rameau d'olivier pour ses années de maltraitance. Son excitation est beaucoup plus agréable que son côté grincheux. Franchement, cela est vrai dans le premier hit d'Allen sur grand écran, The Santa Clause, où l'acteur est beaucoup plus engageant à regarder une fois qu'il est complètement transformé en Père Noël. Avant cette transformation, on a l'impression qu'il fait une audition précoce pour jouer le personnage titre vénal de Bad Santa.

Ne jamais se rendre

Galaxy Quest a résisté à l'épreuve du temps pendant 20 ans non seulement parce que le fandom a encore dominé la culture populaire (d'une manière qui fait que la façon dont les fans sont représentés dans la comédie originale de 1999), mais parce que l'ensemble du casting a au moins quelques choses à faire de façon comique. Allen, ici et dans les films Toy Story, fonctionne mieux dans le cadre d'un ensemble plus large plutôt que d'être le seul centre d'attention. C'est peut-être la raison pour laquelle, quand vous regardez sa carrière après 1999, vous voyez beaucoup moins de points lumineux.

Les plus grands succès cinématographiques d'Allen au 21e siècle ont été assez faciles à repérer, car ils sont liés à certains des titres précédents susmentionnés. Allen est, bien sûr, l'un des piliers de la franchise Toy Story, ayant apparu à la fois dans Toy Story 3 et Toy Story 4, avec certains des courts métrages Toy Story Toons et même le film direct sur DVD Buzz Lightyear of Star Commande: l'aventure commence. En 2002 et 2006, il a dirigé les deux suites de The Santa Clause, le premier suivi sur le nouveau Père Noël chargé de trouver sa Mme Claus, et le second avec lui en train de se battre avec Jack Frost (Martin Short). Bien que les deux suites de Santa Clause se soient bien comportées (Santa Clause 2 n'a rapporté que 5 millions de dollars de moins que son prédécesseur), aucun des deux n'a été aussi massif.

Un seul des films d'Allen depuis 1999 a réussi à réussir sans être lié à son travail précédent: la comédie Wild Hogs de 2007, qui peut ne pas se démarquer dans la mémoire de beaucoup de gens, mais qui a quand même rapporté 163 millions de dollars au pays cette année-là. (Pour le contexte, cela signifie qu'il a dépassé Juno, nominé pour le meilleur film). Quelques années plus tard, Allen est revenu à ABC avec la comédie plus à droite Last Man Standing, un programme qui réside maintenant sur Fox (ironiquement émouvant). réseaux à peu près au même moment où Disney a acheté la majorité de 21st Century Fox).

Ce beau crew

Il peut être facile de considérer le ralentissement de la renommée d'Allen comme étant dû à ses préférences politiques. Il est beaucoup plus facile de penser à des stars de cinéma qui sont soit résolument libérales, soit du moins pas très conservatrices. (Allen a soutenu publiquement Donald Trump pour le président, une déclaration qui ne peut être faite en toute confiance à propos de nombreuses stars de cinéma.) Mais la baisse de popularité d'Allen s'est produite bien avant la dernière décennie de politique de division (et franchement, elle a commencé même avant la horreurs du 11 septembre, lorsque cette division est vraiment devenue une gueule béante).

Ce n'est pas qu'Allen ait disparu non plus, mais ce qui a peut-être été mis en évidence par le travail post-1999 qu'il a fait, c'est qu'il y avait des limites à ses talents. Dans The Santa Clause, bien qu'il joue un dirigeant de société de jouets, il ne semble pas trop éloigné du père grincheux de Home Improvement (et il fait, bien sûr, le grognement des gorilles à un moment donné). Dans les films Toy Story, la confiance inébranlable de Buzz Lightyear mélangée à une légère arrogance ne se sent pas trop éloignée du personnage d'Allen non plus. Ce qu'il a réussi à faire – ou à avoir de la chance – était de trouver une série de rôles qui lui convenaient parfaitement et de trouver un moyen de travailler avec le public.

La chance est épuisée, même si Last Man Standing s'apprête à diffuser sa huitième saison. Il n'y a aucune raison de douter que la première de l'émission soit encore retardée même après les commentaires ridicules et insultants d'Allen sur The View. Mais l'époque où il était une force dominante dans la culture populaire et la comédie est si éloignée que vous pouvez regarder les films Toy Story et oublier qui est vraiment cette voix de Buzz. Et vous pouvez (et, bien sûr, devriez) regarder Galaxy Quest sans trop penser aux forces qui ont conduit Tim Allen à incarner si parfaitement une star impliquée. 1999 a été une excellente année pour Tim Allen: sa comédie télévisée populaire a pris fin, et il a joué dans deux véritables comédies cinématographiques brillantes. Les vingt années qui ont suivi ont prouvé que l'année était un coup de chance.

Articles sympas du Web: