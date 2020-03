“ Suivre les Kardashian ” ne peut apparemment pas rivaliser avec le “ fiancé de 90 jours ”

Keeping Up with the Kardashians existe depuis plus de treize ans, une émission de téléréalité avec laquelle de nombreux téléspectateurs ont grandi. Depuis les premiers jours de l’émission, quand Kylie Jenner était une innocente de dix ans, jusqu’à la dix-huitième saison à venir, qui promet toutes sortes de nouveaux drames au sein de la famille, Keeping Up with the Kardashians est devenu un incontournable de la culture pop.

Pourtant, il y a eu quelques problèmes avec la série ces dernières années, et certains fans ont spéculé que la série pourrait bientôt faire face à sa fin – en particulier avec la montée d’une série concurrente qui est devenue incroyablement populaire.

«KUWTK» déménage aux jeudis soirs

Kim Kardashian et Kylie Jenner | David Crotty / Patrick McMullan via .

La dix-huitième saison de Keeping Up with the Kardashians devrait être présentée à la fin du mois de mars, et bien que de nombreux fans soient ravis, le E! Le réseau a récemment fait une annonce surprenante. Le réseau a révélé que KUWTK serait diffusé le jeudi soir au lieu de son créneau horaire habituel le dimanche soir.

Certains fans sur Reddit se sont précipités pour donner un sens à l’annonce et en ont discuté en ligne.

Quelques affiches ont déclaré que le déplacement de l’émission aux jeudis pourrait être un dernier effort pour augmenter les cotes d’écoute de la réalité. Après tout, Keeping Up with the Kardashians souffre de mauvaise presse et de critiques négatives depuis plusieurs saisons, les fans accusant la famille de ne plus y participer.

Un autre fan de Reddit a posté que l’émission allait probablement être déplacée le jeudi soir parce que le dimanche soir, c’est quand l’émission 90 Day Fiancé est diffusée et que KUWTK “ne peut pas rivaliser avec cette réalité en or”.

«90 Day Fiancé» est un favori des téléspectateurs

Même si Keeping Up with the Kardashians est à la télévision depuis 2007, et comparativement, 90 Day Fiance est le nouveau né du quartier, la nouvelle émission a capturé des dizaines de fans. 90 Day Fiance a été créé en 2014 et comportait une prémisse relativement simple: il suit les couples qui ont demandé ou reçu un visa K-1 et ont quatre-vingt-dix jours pour déterminer s’ils devraient ou non se marier.

Chaque saison de l’émission présente généralement cinq ou six couples, les suivant pendant qu’ils résolvent leurs problèmes, apprennent à se connaître et essaient de décider s’ils peuvent faire fonctionner une relation à long terme.

L’émission est devenue très populaire auprès des téléspectateurs de tous âges et a même donné lieu à plusieurs retombées, dont 90 Day Fiancé: Happily Ever After, et une série d’émissions numériques. En tant que spectacle relativement nouveau, 90 Day Fiance semble toujours frais et est capable de maintenir l’élan d’une saison à l’autre – un problème avec lequel Keeping Up with the Kardashians a lutté.

«KUWTK» sera-t-il annulé?

Avec la popularité de 90 Day Fiance et d’autres émissions de téléréalité, Keeping Up with the Kardashians pourrait être à l’heure empruntée. Après tout, il y a maintenant beaucoup d’autres émissions à choisir, et le paysage de la réalité a beaucoup changé depuis la première de KUWTK. De plus, la famille semble peu disposée à changer de formule, même si toute la famille s’est agrandie et évoluée.

Il est difficile de dire si le fait de suivre les Kardashian pourrait être annulé dans un proche avenir. Cependant, le spectacle est certainement dû à un remaniement, et il est peu probable que le déplacer vers les jeudis soirs devienne la formule magique.

Les fans et les critiques suivront certainement attentivement les nouvelles et les chiffres entourant la première de la saison dix-huit, pour voir si la série est capable ou non de changer les choses par magie.