Sujets de Silvio Rodríguez Joan Manuel Serrat et le Dynamic Duo vivent leur deuxième jeunesse

Europa Press

Journal La Jornada

Lundi 20 avril 2020, p. a10

Madrid Les chansons de Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat et du Dynamic Duo, entre autres musiciens, vivent une seconde jeunesse sur la plateforme musicale Spotify pendant le confinement de la pandémie de coronavirus, Covid-19, et sont au plus élevé du nombre de reproductions.

Dans l’ensemble, l’écoute clandestine de Spotify entre le 1er avril et le 7 avril a détecté une augmentation de 54% du nombre d’utilisateurs créant des listes de lecture sur le thème de l’ancien. Monologue, par Silvio Rodríguez; Día luna … día pena, de Manu Chao, et Arriba los corazón, d’Antonio Flores sont trois des chansons des années 90 qui sont devenues les plus populaires ces derniers jours en Espagne.

En ce qui concerne les années 80, les chansons vedettes sont Resistiré, du Dynamic Duo, qui est devenu l’un des hymnes de l’enfermement; Rabo de Cloud, de Silvio Rodríguez, et Déjame, de Los Secretos. Des années 1970, des chansons comme What do I do now? De Silvio Rodríguez brillent; Un jour toi, un jour moi, par Julio Iglesias, et Habanera del primer amor, par Vainica Doble.

A partir des années 1960, des thèmes comme Cantares, de Joan Manuel Serrat; J’aimerais être, du Dynamic Duo, et Rosas en el mar, de Luis Eduardo Aute et interprété par Massiel. De plus, ils sont une tendance au sein du boom à retrouver les classiques.

Parmi les chansons qui se développent le plus sur Spotify en Espagne, en plus de celles de Rodríguez et Serrat, celles de Carlos Cano et Amancio Prada se distinguent, avec María the Portuguese et Adiós río, adiós fontes, respectivement. De même, d’autres thèmes Aute, tels que Love Me, sont devenus plus pertinents après sa mort.

Hymnes des balcons espagnols

Les données Spotify montrent également comment les hymnes des balcons espagnols augmentent en reproductions parmi les utilisateurs. Outre le succès du Dynamic Duo, des auditeurs de chansons comme Sobreviviré, de Mónica Naranjo; la version de Libre, par El Chaval de la Peca, ainsi que Y viva España, par Manolo Escobar.

À l’échelle mondiale, il y a également eu une augmentation du nombre d’auditeurs de musique des années 50, 60, 70 et 80. Les chansons qui ont le plus ajouté aux listes de lecture sont El rock de la jail, d’Elvis Presley; Enfin par Etta James; Ain’t No Sunshine, de Bill Withers, et Take on Me, de A-ha, entre autres.

Cyndi Lauper est l’une des artistes les plus vues cette fois avec The Girls Just Want to Have Fun, qui a atteint plus de 2,3 millions de vues entre le 1er et le 7 avril.

.