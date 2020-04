Summer Walker couvre «Summers Over Interlude» de Drake

Summer Walker apporte les vibrations de quarantaine et de froid.

Mardi, la chanteuse R&B a partagé sa couverture acoustique de «Summers Over Interlude» de Drake. Tout en jouant de la guitare, elle a ajouté sa voix haletante à la coupe Views. «L’été est terminé, simple et clair», chante-t-elle.

Walker a déjà collaboré avec Drizzy sur le remix de son tube «Girls Need Love» de son premier album Over It, qui a été certifié platine.

Et il peut y avoir encore plus de musique sur le chemin. Elle a récemment partagé un extrait d’une piste sensuelle. “Vous voulez tous cette nouvelle musique ..?” elle a demandé aux fans.

Walker, qui a célébré son 24e anniversaire samedi, a passé son temps en quarantaine à lire des livres, dont The Laws of Human Nature. «Essayer de comprendre les humains», a-t-elle légendé la photo.

