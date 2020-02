Summer Walker dévoile sa couverture «Je vais t’aimer juste un peu plus bébé»

2020 a déjà été productif pour Summer Walker.

Au cours du dernier mois seulement, elle a publié des collaborations avec Justin Bieber, Trevor Daniel et Moneybagg Yo. Maintenant, la chanteuse de R&B débute sa reprise du classique des années 70 de Barry White “Je vais t’aimer juste un peu plus bébé” pour la bande originale de Birds of Prey.

Summer ajoute sa touche douce et émouvante à la mélodie tendre produite par London On Da Track. “Je vais t’aimer, t’aimer, t’aimer un peu plus, bébé / je vais avoir besoin de toi, j’ai besoin de toi, j’ai besoin de toi tous les jours”, chante-t-elle.

Birds of Prey: L’album présente également de nouvelles musiques d’une distribution entièrement féminine, notamment Megan Thee Stallion et Normani («Diamonds»), ainsi que Saweetie, Halsey, Doja Cat, Lauren Jauregui, et plus encore.

Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn), avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell et Rosie Perez, arrive aujourd’hui en salles.