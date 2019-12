Summer Walker reçoit un ensemble de bijoux en diamant glacé de Londres sur Da Track

Le geste romantique doit lui faire reculer pas mal de piles.



La Saint-Valentin est peut-être dans un peu plus de deux mois, mais cela ne signifie pas que London On Da Track va attendre jusque-là pour prodiguer sa petite amie Summer Walker en cadeaux coûteux. Le couple expose régulièrement leur romance alors que Londres prend des mesures extrêmes pour montrer à Summer à quel point il se soucie d'elle. Il y avait la salle remplie de roses rouges, le tout nouveau G-Wagon, et il est même apparu à Londres et a surpris la chanteuse lors de sa performance.

Summer a partagé deux vidéos sur Instagram vendredi soir tard de Londres, la surprenant en studio avec un autre geste romantique. Sur une table, il y avait un certain nombre d'articles de bijoux, y compris des bagues en diamant et des colliers. "Je ne peux pas être le seul à briller", a-t-il déclaré. "Tu brilles maintenant." L'été semblait ne pas savoir comment recevoir un geste aussi grand, mais elle appréciait la façon dont son homme lui montrait son amour pour elle.

"Je n'ai pas de mots lol, je n'ai jamais rien vu de tel …", écrit-elle dans la légende de l'un des clips. "Je suis juste époustouflé merci citrouille @londonondatrack 😭." Dans la deuxième vidéo, Londres place tous les éléments sur Summer alors qu'un slow jam R&B joue fort en arrière-plan. Découvrez la luxueuse démonstration d'affection ci-dessous.

