Summer Walker se serait séparé de Boyfriend London sur Da Track

Summer Walker et London On Da Track se sont rencontrés grâce à leurs liens dans l’industrie de la musique et ont apparemment chuté rapidement. Après avoir travaillé ensemble sur le premier album de Walker Over It, ils ont rendu public leur relation à l’été 2019 et ont vécu une romance de plusieurs mois. Mais maintenant, il est rapporté que le couple s’est séparé.

Summer Walker et London On Da Track lors d’un match de basket en mars 2020 à Los Angeles, Californie | Allen Berezovsky / .

À l’intérieur de la séparation supposée de Summer Walker de London On Da Track

Plusieurs points de vente ont rapporté au cours de la semaine du 12 avril que les artistes s’étaient séparés.

Selon le site de divertissement The Neighbourhood Talk, les deux ont décidé de se séparer en mars. On ne sait pas pourquoi ils auraient rompu, mais une source a décrit la scission divisée comme amiable et une décision mutuelle.

“Elle prend ce temps pour se concentrer sur elle-même et il travaille avec d’autres artistes”, a déclaré une source au média.

Jusqu’à présent, ni Walker ni London On Da Track n’ont directement commenté le rapport au moment d’écrire ces lignes. Cependant, ils ont tous deux effacé toutes les traces les uns des autres de leurs pages Instagram respectives.

Ce n’est pas la première fois qu’ils se séparent

Bien que les fans soient sûrement tristes de ces dernières nouvelles, il semble qu’il y ait encore de l’espoir pour les artistes, car ils sont connus pour se séparer et se maquiller.

En octobre 2019, environ un mois après avoir annoncé leur relation, Walker a déclaré sur les réseaux sociaux qu’elle s’était séparée du célèbre producteur. Selon Ace Showbiz, elle a partagé une publication Instagram qui disait:

“Célibataire. Lol en quelque sorte, je me retrouve toujours avec un chauvin masculin. Je suis une femme alpha, donc je suppose que quand je pense par moi-même / je prends mes propres décisions, c’est irrespectueux. C’était mignon. Que Dieu le bénisse encore un homme doux au fond de moi. »

Mais London On Da Track ne la laissait pas partir aussi facilement. Moins d’un jour après que Walker a annoncé leur séparation, il aurait surgi sur elle lors d’un spectacle portant des cadeaux, gagnant un baiser du crooner «Girls Need Love».

London On Da Track a ensuite partagé une photo du moment sur les réseaux sociaux avec la légende: “Je vous enverrai bak avant de laisser U partir Slime Love.” Walker a réagi sur Twitter, jaillissant de la façon dont le producteur la surprend toujours.

Les fans étaient très critiques à l’égard de la relation

Au début, il semblait que de nombreux fans étaient d’accord avec la romance. Mais de nombreux fans se sont inquiétés en mars lorsqu’une vidéo a émergé sur les réseaux sociaux de London On Da Track étouffant Walker.

Dans la vidéo, elle semblait mal à l’aise et le suppliait de lâcher prise en disant: “C’est censé être sexy, ça fait mal.” Mais il semblait seulement resserrer. Enfin, il relâcha sa prise après qu’elle ait crié de douleur apparente.

Presque immédiatement, la vidéo a suscité des critiques et des inquiétudes massives. Au milieu du contrecoup, Walker s’est prononcé et a dit qu’ils ne faisaient que jouer. Cependant, les fans n’étaient pas totalement convaincus et ont continué à spéculer qu’elle aurait été dans une relation abusive. London On Da Track n’a pas répondu au contrecoup.

Lire la suite: Les fans remarquent quelque chose de différent à propos de Summer Walker dans ses récentes photos Instagram