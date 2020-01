[Sundance Review] «Amulette» somnambules à travers l’horreur philosophique jusqu’à la finale audacieuse

Si un accord semble trop beau pour être vrai, c’est généralement le cas. Ancien soldat Tomaz (Alec Secareanu), actuellement sans-abri à Londres, se voit offrir gratuitement le logement et la nourriture dans une maison délabrée habitée par une femme solitaire Magda (Carla Juri) et sa mère malade. Dans le commerce, Tomaz devrait travailler à la réparation de la maison pourrie. Naturellement, plus il s’installe, plus ses soupçons grandissent qu’il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans la maison et ses habitants. Ce ménage hanté n’est pas tout à fait ce que vous pensez, et Amulette choisit de prolonger son mystère aussi longtemps que douloureusement possible jusqu’à une conclusion farfelue.

En scénariste / réalisateur Romola GaraiLe premier long métrage d’Amulet rebondit dans le temps entre le passé et le présent de Tomaz. Dans le passé, nous le rencontrons en tant que soldat rasé de près et stationné à un poste de garde isolé au fond de la forêt. Dans le présent, il rencontre sœur Claire (Imelda Staunton) après un méchant déversement, qui l’amène dans la maison de Magda au cours du siècle. Au départ, ces transitions sont déroutantes et disjointes. Une grande partie de l’exécution de 99 minutes a tendance à se sentir déconnectée, une série de scènes non connectées qui contribuent toutes à la thèse centrale.

Garai ne tarde pas à dévoiler ce qui se passe dans cette maison bizarre. Nous obtenons une série de scènes qui présentent des gros plans de Magda nourrissant des repas riches en viande Tomaz. Ou de Tomaz expliquant son étude de la philosophie, qui se sent en quelque sorte à propos du style général du film; c’est une étude d’une idée plutôt qu’un récit cohérent. Certains plans et moments semblent tout simplement superflus. Entre la relation naissante de Magda et Tomaz, et des extraits de son passé où il rencontre une femme en fuite, nous avons parfois des moments d’horreur intrigants. La mère étrange gémit et se gratte dans le grenier. Une chauve-souris monstrueuse découverte dans la plomberie de la salle de bain – qui gagne une ligne de dialogue maladroite de Tomaz, «c’est un rat, avec des ailes. C’est une chauve-souris. »La procédure entière, bien qu’elle soit armée avec un temps d’exécution typique, traîne comme si elle somnambulait dans la folie.

Finalement, Garai abandonne la prétention et déchaîne une finale explosive. Manifeste féministe de sang et de violence, Amulet se réveille enfin pour livrer rétribution et horreur délicieusement tordue. C’est le type de fin qui explique rétroactivement le contexte de la structure du récit. Sauf que c’est juste un peu trop tard. Ce n’est pas aussi efficace que Garai aurait pu l’imaginer. Il y a une déconnexion intentionnelle entre la façon dont les personnages se voient et qui ils sont vraiment, mais Garai garde ces mystères trop près de la poitrine pendant trop longtemps. Alors que le point ultime de cette petite histoire est fantastique et que la façon dont Garai joue avec les rôles de genre est intelligente, la construction qui arrive à ce point manque de finesse. Garder les choses si énigmatiques que vous devez battre votre public au-dessus de la tête avec la vérité pour enfoncer le clou est choquant.

Il y a des moments de grande créativité et une finale noueuse et cathartique à trouver dans Amulet. Staunton se transforme en une performance délicieuse et à distance qui indique qu’elle avait un ballon dans son rôle. Mais il s’agit d’une grave combustion lente où le gain ne fait pas tout à fait attendre les deux tiers du film.