[Sundance Review] «Bad Hair» dévoile une satire d’horreur rétro qui a besoin d’une coupe

Surtout pour les femmes, les cheveux ont toujours été un symbole de statut. Scénariste / réalisateur Justin SimienLa fonction de suivi de Dear White People joue cette notion de manière considérable, avec une dramatique rétro qui se concentre sur un tissage sérieusement tueur. Des sensations psychologiques et une satire provocante se heurtent dans une comédie rétro-horreur qui porte ses influences d’horreur sur ses manches tout en explorant un nouveau terrain intrigant. C’est peut-être un peu trop ambitieux.

Situé en 1989 à Los Angeles, Mauvaise chevelure suit Anna Bludso (Elle Lorraine), une femme de carrière douce mais ambitieuse qui espère être la prochaine animatrice de musique en direct à Culture, la chaîne de télévision sur laquelle elle a été asservie pendant des années. La culture est cependant sous une nouvelle direction, visant à réorganiser le réseau. Cela signifie que les emplois sont en jeu. Pour ajouter à la pression, le propriétaire d’Anna a augmenté son loyer de manière criminelle et son amant de longue date l’a quittée pour une autre femme. Pour prouver qu’elle a ce qu’il faut pour non seulement rester avec Culture et gravir les échelons, elle ravale ses peurs et obtient un tissage pour impressionner la nouvelle patronne Zora (Vanessa Williams), un ancien modèle aux cheveux lisses. Ce qu’Anna apprend bientôt, c’est que ses nouveaux cheveux ont leur propre esprit.

Avec un design de production et des costumes incroyables, Simien plonge le spectateur pleinement dans ce monde rétro complété par un ensemble qui fait rire. Le rythme cardiaque du film appartient à Lorraine, qui gère habilement l’arc de son personnage avec poésie et férocité, dans son premier long métrage. Les déchirures et les luttes d’Anna s’estompent grâce à la confiance retrouvée de son nouveau «faire», qui à son tour fait ressortir le côté le plus acharné d’elle. Pour son horreur, cela signifie littéralement.

Simien introduit une tradition et une mythologie uniques derrière cette histoire de tissage tueur, qui ne répond jamais tout à fait à toutes les questions qu’elle soulève ou l’explore aussi complètement qu’elle le devrait. C’est quand même passionnant de voir. Il y a tout un livre d’histoire introduit dans le film, par l’oncle d’Anna (Blair Underwood), qui demande une exploration plus approfondie. L’un des principaux thèmes du film est de savoir à quel point l’histoire enregistrée peut être peu fiable, principalement lorsqu’elle est laissée aux conquérants, et comment cela peut nous mettre en échec dans notre présent.

Cet aspect de thriller social devient à certains égards choquant pour les autres saveurs d’horreur que Simien intègre dans le mélange. Il y a des moments d’horreur corporelle grotesque, une tonne de comédie d’horreur simple et une quantité infinie de camp. Surtout dans l’acte final; la finale campy over the top est polaire à l’opposé de la dramatique sincère de la première moitié.

Tout cela en fait une montre unique et divertissante, à l’exception de deux défauts importants. Le plus flagrant est les effets CG horribles pour animer le tissage tueur. Voir les vrilles de cheveux chercher le sang d’une plaie ou les jus de burger devient très idiot grâce au CG. Le deuxième plus gros défaut est le temps d’exécution de deux heures. Bad Hair a sérieusement besoin d’une coupe. L’histoire d’Anna mérite d’être racontée, mais il y a tellement de séquences répétitives qui amortissent le temps d’exécution à l’excès.

Dans l’ensemble, Bad Hair est un moment principalement amusant, mais qui nécessite un peu de raffinement. Des thèmes dignes, une distribution stellaire, un design de production fantastique et une histoire intrigante sont les atouts, mais dans l’ensemble, il semble que Simien ne savait pas trop comment faire coïncider toutes ses idées. Il a simplement jeté tout cela contre le mur pour voir ce qui était coincé.

En d’autres termes, celle-ci est une satire déraillée qui est source de division.