[Sundance Review] “Impétigore” explore les malédictions héritées à travers une horrible horreur qui brise les tabous

Joko AnwarLes esclaves de Satan ont présenté des frissons sans fin et une atmosphère effrayante quand une matriarche de la famille a déclenché une malédiction familiale. Le dernier Anwar explore une fois de plus le thème des malédictions héritées, mais d’une manière très différente et plus sanglante. S’inspirant des goûts de The Texas Chain Saw Massacre, Impétigore évite le prix de la maison hantée et effrayante en faveur d’une horreur languissante qui brise les tabous.

Maya (Tara Basro, Satan’s Slaves) travaille dans un poste de péage, discutant toute la nuit au téléphone avec sa meilleure amie Dini (Marissa Anita, Folklore). Elle se plaint d’un homme effrayant qui traque son stand pendant des jours, et tout comme son amie apaise sa paranoïa, l’homme se présente à nouveau. Il lui demande sa filiation, récupère une machette de sa malle et continue l’attaque. Ce crochet d’ouverture intense donne le coup d’envoi du dernier Anwar, qui voit Maya se diriger vers sa ville natale pour découvrir sa lignée et son héritage potentiel. Le seul problème est que tout le monde veut la tuer.

Une fois que les deux meilleurs amis sont arrivés dans le village, l’intrigue ralentit considérablement pour construire puis diviser son mystère. La mort semble affliger la ville éloignée et les villageois se comportent étrangement. De plus, Maya voit un trio de filles où les enfants ne devraient pas être, souvent la nuit et dans les bois. Personne d’autre ne peut les voir et il n’y a pas d’autres enfants en ville. C’est parce que le chef du village noie chaque bébé à peine quelques instants après sa naissance; Impetigore ne dérange pas avec l’éclatement de l’un des plus grands tabous de l’horreur. Le village est maudit et Maya est connectée, mais le comment et le pourquoi prennent du temps mesuré.

C’est dans le récit et son déroulement que l’effort de deuxième année d’Anwar ne se sent pas aussi poli. Cela peut être trop lent par parties, il y a des incohérences logiques et des choix étranges qui vous font sortir du moment – une longue séquence de flashback en fin de film est interrompue au moins cinq fois pour montrer que oui, Maya se cache toujours derrière un arbre pendant qu’elle est poursuivie. Bien que les histoires soient finalement différentes, le récit central d’un protagoniste enquêtant sur son passé et essayant de faire amende honorable pour les choix de ses parents semble un peu trop similaire à la fonctionnalité d’évasion d’Anwar.

Esthétiquement, cependant, l’Impetigore est bourré d’atmosphère. Le cadre rural est magnifique, mais il est carrément inquiétant lorsqu’il est projeté dans un éclairage rouge et un brouillard brumeux. Anwar ne retient pas non plus l’horreur. Il y a beaucoup de victimes sans peau, de bébés morts et de maniaques armés de machettes qui font souffrir. Bien que le style de l’horreur viscérale puisse revenir au massacre du Texas Chain Saw, il est imprégné de folklore indonésien, ce qui le rend un peu plus frais. Le grain de sacrifice et de malédictions sanglantes contre de magnifiques marionnettes d’ombre donne des visuels impressionnants.

Distillé de son intrigue de base et de sa structure narrative dans laquelle son héroïne enquête sur une malédiction maléfique, Impetigore se sent familier. À son tour, cela ralentit la stimulation. Heureusement, en termes d’horreur pure, le dernier Anwar va faire faillite en termes d’effusion de sang gonzo, de révélations exagérées et d’une approche farfelue pour briser les tabous cinématographiques. C’est peut-être familier, mais c’est toujours beaucoup de plaisir viscéral. Et c’est le type précis de véhicule horrible qui vous rend heureux qu’Anwar apporte sa voix au genre.