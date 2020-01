[Sundance Review] «La Llorona» de Shudder est une hantise lente de la variété politique

La Llorona, ou la femme qui pleure, est l’une des figures les plus connues du folklore latino-américain. Les détails de ses origines peuvent différer, mais la vanité générale de sa tradition raconte une femme dont le mari la quitte pour une autre. Dans son chagrin, la femme noie ses deux enfants dans une rivière, puis elle-même lorsqu’elle se rend compte de ce qu’elle a fait. L’acte la condamne à errer dans les limbes, pleurant pour ses enfants perdus et noyant tous les enfants malheureux qui la croisent. Avec La Llorona, Cinéaste guatémaltèque Jayro Bustamante réinterprète la légende et l’applique à un film d’horreur en couches et chargé politiquement qui évite le surnaturel au profit du réalisme tragique.

Le général à la retraite Enrique doit enfin être jugé pour le génocide des Mayas autochtones il y a trente ans. Bien qu’il soutienne qu’il remplissait son devoir d’effacer les guérilleros de sa fière épouse et de sa fille sceptique, son comportement de plus en plus sénile met la maison en danger. C’est avant que les aveux dévastateurs de la salle d’audience des victimes survivantes des crimes passés d’Enrique le jugent coupable. Des hordes de manifestants en colère menacent d’envahir, obligeant la famille d’Enrique à se barricader à l’intérieur de leur somptueuse maison. Lorsque leur personnel s’enfuit, il ne reste qu’une femme de ménage fidèle. Alors que l’horrible passé d’Enrique suscite une colère croissante du monde extérieur, l’arrivée d’une nouvelle femme de chambre mystérieuse coïncide avec une force surnaturelle qui vise à démêler entièrement la famille.

Tous doivent faire face à leur responsabilité dans les actions passées d’Enrique.

Enrique et son passé sont basés sur un passé pas si lointain du Guatemala, mêlant fiction et vérités historiques dures. Réalisateur Bustamante et co-scénariste Lisandro Sanchez, garder les horreurs du règne politique d’Enrique au premier plan de ce récit à feu lent. Il y a une atmosphère étrange et quelques moments subtils d’horreur surnaturelle, mais il n’y a aucune peur de sauter ici. Ce n’est pas non plus l’histoire d’Enrique; il souffre d’Alzheimer et touche à la fin de sa longue vie. Il entend les cris de La Llorona, et il devra tenir compte de son passé avant la fin du film, mais le récit se concentre sur les femmes de sa vie. La fille adulte et prospère remet en question la vérité dans les versions des événements de son père. La fière épouse s’accroche fermement à son mari, malgré la colère que ses manières lubriques font remonter à la surface. La petite-fille innocente est inconsciente de toute l’histoire de la famille sordide et a pris un fort goût pour l’étrange nouvelle femme de chambre; la femme de chambre fidèle qui est restée quand tous les autres ont respecté leurs convictions et ont fui.

Bien qu’une grande partie de l’imagerie soit puissante et que le contexte historique ajoute de la puissance au message de Bustamante, la stimulation langoureuse peut souvent rendre l’exécution plus longue qu’elle ne l’est. Les éléments de genre sont également minimes, ce qui en fait un drame politique plus horrible que l’horreur réelle. Le troisième acte n’offre pas non plus de vraies surprises et se termine bien trop soigneusement. De plus, il manque de fermeture pour certains personnages qui n’ont jamais eu la possibilité de se développer en premier lieu.

Bustamante livre une évocation sobre pour la justice, et dans le cas de La Llorona, c’est entre les mains d’un chercheur de vengeance folklorique. Certains aspects de l’histoire sont émotionnellement puissants, tandis que d’autres fils se sentent sous-développés. La prévisibilité de la direction globale signifie que la stimulation à combustion lente peut glisser et que les éléments d’horreur sont très minimes. Si vous vous attendez à quelque chose de plus pertinent historiquement et de genre adjacent, il est plus facile de trouver une entrée dans un récit qui n’est pas toujours facilement accessible.

Frémir a acquis La Llorona avant sa première à Sundance, alors recherchez-la bientôt sur le service de streaming dédié au genre.