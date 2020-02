[Sundance Review] «Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist» adopte une approche unique d’un classique

Cinéaste documentaire Alexandre O. Phillipe rassemble rapidement une collection d’essais cinématographiques disséquant les classiques les plus remarquables de l’horreur. 78/52: La scène de la douche d’Hitchcock a détruit la scène la plus emblématique de Psycho. Le suivi de Phillipe, Memory: The Origins of Alien, a examiné Alien et la séquence éclatante qui s’ancre de façon permanente dans la culture pop. Vient maintenant Saut de foi: William Friedkin dans L’exorciste, un autre essai vidéo qui s’appuie sur Friedkin pour donner un aperçu de la réalisation de son film fondateur.

Alors que les précédents documentaires de Phillipe employaient une variété de têtes parlantes pour fournir le contexte et les idées, Leap of Faith ne présente Friedkin que dans pratiquement une longue interview. Phillipe reste hors de la caméra et est rarement entendu à l’écran. Friedkin se révèle comme engageant un conteur en personne car il est derrière l’objectif, relayant le sens, les détails et les influences artistiques derrière The Exorcist dans le confort de sa chaise au coin du feu. Phillipe incorpore des extraits de la filmographie de Friedkin ainsi que des films qui complètent les points de Friedkin.

Bien que produit avec brio, Leap of Faith n’offre pas grand-chose qu’un fan de The Exorcist ne sait pas déjà. Friedkin raconte en détail comment Jason Miller est venu jouer le rôle du père Karras, ou comment Mercedes McCambridge préparée pour son rôle de voix du démon. Il partage l’art qui a inspiré le tournage le plus emblématique du film, et divers autres fils que les cinéphiles avertis connaissent déjà. Bien qu’il soit un narrateur engageant qui parvienne à conserver son intérêt même à travers le redondant, Friedkin est également enclin à se tapoter le dos. Ce documentaire n’est jamais proche non plus d’évoquer les éléments les plus controversés de The Exorcist, comme les blessures des acteurs qui se sont produites pendant la production ou même les façons notoires dont Friedkin susciterait des réactions de sa distribution.

L’aspect le plus intéressant de Leap of Faith, comme son titre l’indique, découle de la contemplation de Friedkin de la religion dans le contexte de son film. Il est poétique sur les événements qui ont mené à la création de The Exorcist, sur la pointe des pieds autour du concept d’intervention divine et sur les instincts qui ont repoussé sa prise de décision pendant la production. Peut-être la révélation la plus excitante du film de Phillipe est la confession de Friedkin qu’il ne se soucie pas de la fin de son propre film et applique des arguments religieux pour expliquer pourquoi. Cependant, il s’étend trop loin lorsque Friedkin commence à faire des comparaisons avec un jardin zen japonais.

Ici, Phillipe a créé un essai à plus petite échelle et plus intime que les efforts précédents. Il est bien construit, mais la forte présence de Friedkin fait un narrateur qui semble parfois peu fiable. En fin de compte, Leap of Faith est plus sensible aux publics qui privilégient les idées philosophiques et religieuses, ou à ceux qui aiment le film mais ne connaissent rien à la production en coulisses. Ceux qui recherchent des détails non encore découverts ou pour que Friedkin fasse la lumière sur les aspects les plus juteux de The Exorcist pourraient se ennuyer. Outre la redondance, Phillipe continue de trouver des angles uniques en approchant des classiques les plus couverts et les plus connus de l’horreur.