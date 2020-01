[Sundance Review] «Run Sweetheart Run» transforme la nuit du rendez-vous en une bataille divertissante trempée de sang

Cela fait un moment que Cherie (Ella Balinska) est daté. C’est une mère célibataire qui travaille pour se retirer de sa relation volatile et éloignée avec son ex. Quand son patron l’installe avec un célibataire riche, Cherie pense qu’elle rencontre quelqu’un de bien. Au lieu de cela, elle a attaqué, commençant une bataille de chat et de souris toute la nuit pour sa vie. Bien que cela ressemble à un thriller simple, Run Sweetheart Runs transforme ce qui aurait pu être une soirée de rendez-vous à une note en un cri de bataille passionné plein d’humour, de férocité et d’inattendu.

Tout de suite, scénariste / réalisateur Shana Feste présente une représentation profondément intime de la féminité. Avant de partir pour son rendez-vous, la petite chérie de la pauvre Cherie jette son dernier tampon dans les toilettes, ne laissant à la mère menstruée aucun temps pour en acheter davantage. Il n’y a rien de plus férocement féminin que de commencer un combat marathon de nuit à l’intention romantique pour survivre, comme avoir des règles compliquées. Quelque chose que les femmes connaissent bien. Les femmes connaissent également le sentiment de garder la garde quand elles sont seules; Le conducteur de Cherie en covoiturage se comporte d’une manière assez bizarre pour déclencher correctement une alarme intérieure. Tout comme elle attrape son spray au poivre, elle est arrivée à destination. C’est ce comportement gardé qui lui permet de survivre à l’attaque initiale lorsque son rendez-vous tourne mal. Pour le deuxième tour de leur bataille, rendez-vous avec Ethan (Pilou Asbæk) lui donne une sortie; si elle peut survivre jusqu’à l’aube, il la laissera partir. Sinon, elle mourra.

Asbæk (Overlord), qui accapare rapidement le marché des méchants de genre charismatiques, n’est pas tout à fait le tueur en série playboy riche et autorisé qu’il semble être au départ. Ou plutôt, il est beaucoup, beaucoup plus. Le jeu du chat et de la souris entre Cherie et Ethan révèle rapidement que son poursuivant est de la variété surnaturelle. Comme Sweetheart l’année dernière, cette chérie éponyme se retrouve également face à face avec un monstre inhumain, avec une force incroyable et un odorat très fort. Oh ouais, dommage que Cherie soit sur ses règles.

Bien qu’il y ait beaucoup de critiques et d’idées sur ce que signifie être une femme, en particulier dans le monde de Cherie, Feste équilibre la colère avec un sens aigu de l’humour et du plaisir. Nous pourrions faire rage au nom de Cherie lorsque la police la traite comme des ordures ivres à ne pas croire, ou quand une paire de femmes yuppy font le strict minimum pour offrir une aide à demi-cul; la colère est compensée par des gags ludiques et un humour gonzo garanti pour provoquer des rires. Il y a un bâillon de tampon si intentionnellement stupide et audacieux que même les plus délicats sur les menstruations applaudiront les ovaires qu’il a fallu pour l’inclure dans le film. Cela aide Asbæk de savourer son rôle de bête d’un autre monde qui chasse avec fougue sa proie.

Plus Cherie décide qu’elle en a assez et plus nous avons une idée de ce qu’est exactement Ethan, moins cela devient suspensif. Une partie de la mythologie ne se sent pas tout à fait étoffée non plus. Un moment spécifique concernant la compréhension du playboy démoniaque chassant notre héroïne suscitera probablement des gémissements. Il existe une configuration fantastique pour l’une des faiblesses importantes du méchant. Pourtant, il n’explore pas cela au maximum, optant plutôt pour une vulnérabilité plus importante à exploiter. Il y a aussi quelques fils flottants qui restent quand tout est dit et fait, et des messages mixtes quand il s’agit d’une introduction de personnage en fin de partie.

Dans l’ensemble, Run Sweetheart Run est un jeu de style survivant léger la nuit. Celui qui n’a absolument pas peur de vous mettre dans la peau de ce que c’est que d’être une femme, mais avec suffisamment d’enjouement et d’horreur pour se sentir inclusif pour tous. Balinska est une belle héroïne capable de basculer entre le cœur bon, brisé et féroce, ce qui nous donne un fort intérêt d’enracinement. Mis à part les métaphores à peine voilées en jeu, il n’y a pas beaucoup de profondeur dans l’intrigue. C’est une histoire d’horreur simple qui suit un chemin que vous attendez principalement, mais le voyage offre toujours une tonne de plaisir. Il ne perd pas non plus de temps pour passer directement à l’action. Il est difficile d’être trop bas sur un film qui vise à divertir et à utiliser des monstres sanguinaires comme véhicule pour son message central, qui consiste à faire du monde un meilleur endroit pour nos enfants.

Bien qu’imparfaite, Run Sweetheart Run est un voyage divertissant et effronté centré sur la malédiction des femmes, et elle garantit la division.