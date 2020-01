[Sundance Review] ‘Scare Me’ propose une comédie d’horreur imaginative et confortable

Les histoires effrayantes se transforment de façon spectaculaire lorsqu’elles sont racontées au coin du feu ou lors d’une panne de courant provoquée par un orage. Le cadre sombre et ambiant confère un pouvoir puissant à l’imagination. C’est dans cet esprit que Fais moi peur tisse une comédie d’horreur imaginative et pleine d’esprit, parfaite pour une nuit calme et confortable.

L’intrigue suit Fred (Josh Ruben), un écrivain en herbe qui loue une cabane enneigée pour un week-end comme retraite d’écrivain. Les idées d’histoire ne coulent pas si facilement, cependant, malgré ses efforts pour stimuler son imagination. Il se trouve cependant que son voisin de cabine est un romancier d’horreur à succès, Fanny (Aya Cash). Lorsqu’une tempête provoque une panne de courant dans le quartier, Fanny se présente à la porte de Fred et le met au défi de raconter une histoire effrayante. Alors que la paire se lance dans une bataille d’esprit et de narration, les insécurités de Fred viennent au premier plan alors qu’il est forcé de reconnaître que Fanny est bien meilleure pour filer des fils. En conséquence, les tensions entre eux continuent de monter au cours de la soirée, et cela menace de déborder avec l’arrivée d’un troisième membre à leur soirée effrayante.

Bien que son personnage puisse avoir du mal à raconter une histoire, Ruben s’avère bien plus habile qu’un conteur derrière l’écran. Faisant ses débuts de long métrage, Ruben tire le triple devoir; mettant en vedette, écrivant et réalisant cette comédie d’horreur acérée. Scare Me est un exemple brillant de minimalisme bien fait. Distillé à sa mécanique la plus simple, la fonctionnalité de Ruben est presque entièrement située dans les limites de la cabine de Fred. Économisez pour un cadrage, une caméra et un éclairage efficaces pour accentuer les ombres et la lueur du feu, il n’y a pas de cloches et de sifflets fantaisistes. Juste un film simple et épuré qui laisse ses deux fils faire beaucoup de travail. Heureusement, tous les talents impliqués prennent un concept simple qui pourrait facilement s’effilocher à chaque tour et le transformer en un récit engageant qui nous rappelle l’effet profond que notre imagination peut jouer et comment une excellente histoire peut pénétrer dans nos esprits.

Ruben est incroyablement expressif en tant que Fred. Son timing comique est impeccable, un must pour une comédie d’horreur réussie, mais c’est sa physicalité qui rend vraiment le personnage si attrayant. Aussi amusant qu’il soit à regarder pendant qu’il interprète les histoires de Fred, cela n’a rien à voir avec l’éclat de Cash. Même si le film était un flop complet, et ce n’est pas le cas, ce que Cash met dans sa performance dynamique est incroyable. L’esprit acerbe et la nature intimidante de Fanny alors qu’elle pousse, aiguille et jette des barbillons sur Fred, le poussant à perfectionner son métier, serait antagoniste entre les mains de talents inférieurs. Dans Cash’s, elle parvient à rendre son personnage empathique; nous embrassons ses défauts. Lorsque Fanny expose finalement ses vulnérabilités, Cash rend la transition si facile. La volée entre Fred et Fanny est l’essence même de Scare Me.

L’acte final vire dans un territoire prévisible, qui est potentiellement intentionnel et à propos des personnages impliqués, et l’acte du milieu plonge dans l’énergie. Juste au moment où le récit semble commencer à tourner ses roues, entrez Chris ReddC’est Carlo pour injecter une nouvelle dose d’énergie et de rires. Ruben place la narration au premier plan d’un film d’une simplicité trompeuse. La nature calme et épurée ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. Mais pour ceux qui aiment le dialogue insolent, l’écriture intelligente et une dissection complexe sur les conventions de l’écriture de fiction, Scare Me brille. En tant que bataille d’esprit entre deux personnages divertissants sans fin, sur la nature des films d’horreur et des histoires effrayantes, Scare Me se sent comme une couverture chaude effrayante et confortable à câliner près du feu.

Avant sa première mondiale à Sundance, Scare Me a été acquis par Frémir.