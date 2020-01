[Sundance Review] «Shirley» dépeint l’éclatement d’un auteur d’horreur acclamé dans un psychodrame envoûtant

Avec un titre comme Shirley et Elisabeth Moss présenté comme le célèbre auteur d’horreur Shirley Jackson, l’attente par défaut est que ce film soit un biopic d’époque. La réalité est tout sauf; basé sur le roman du même nom par Susan Scarf Merrell et adapté par Sarah Gubbins, Shirley relaie plutôt un conte fictif captivant sur l’auteur et son mari. De la même manière que Mike Flanagan a réinterprété The Haunting of Hill House de Jackson pour relayer une histoire entièrement nouvelle, Shirley utilise la vie de Jackson pour créer quelque chose de nouveau. Dans ce cas, un psychodrame envoûtant qui plie la réalité.

Les jeunes mariés Fred (Logan Lerman) et Rose (Odessa Young) déménager dans une ville universitaire du Vermont, où Fred prend un emploi de professeur adjoint pendant que Rose s’inscrit en classe. Grâce au travail de Fred, ils rencontrent Stanley Hyman (Michael Stuhlbarg), professeur d’université et époux de la célèbre écrivaine Shirley Jackson. Étant donné que Shirley est une recluse excentrique qui peut à peine se résoudre à sortir du lit, Stanley offre au jeune couple une chambre et une pension gratuites si Rose veut jouer la femme de ménage et s’occuper de sa femme. Bien que Fred et Rose luttent contre la nature abrasive et non conventionnelle de leurs hôtes, des liens complexes se forgent qui menacent de tester les limites de l’amour et font dérailler toute leur vie.

Réalisateur Josephine Decker précédemment séduit par le thriller psychologique abstrait Madeline Madeline. Bien qu’elle n’ait pas écrit ce script, elle le plie à sa volonté et infuse sa capacité distincte d’explorer un esprit unique et fracturé avec un mystère visuellement envoûtant. Tout au long du film, Shirley est sujette aux transes. Obsédée et écrivant sur une fille locale disparue, Shirley entre dans des crises qui la laissent figée et enfermée dans des visions lucides. La réalité dans le monde de Shirley n’est pas si simple. Elle est aussi une solitaire agoraphobe au tempérament volatil et une sorcière autoproclamée. Le film présente cela aussi comme un fait, avec des scènes où Shirley jette des sorts, utilise des cartes de Tarot et surprend ceux qui l’entourent avec une capacité surnaturelle de savoir des choses qu’elle ne pouvait pas savoir.

C’est cette relation de plus en plus compliquée entre les femmes qui fournit le nœud émotionnel du film. Stanley a besoin de sa femme et de son succès, mais la traite comme une chose mentalement fragile et fragile. Fred regarde son mentor comme il ne devrait pas. Le psychisme de leur conjoint est en passe de se dénouer de façon désastreuse par leurs actions. Histoire fictive ou non, les œuvres et les mots de Jackson sont infusés partout. La fille disparue dont elle est obsédée par son dernier travail en cours? Cela a conduit à son roman Hangsaman de 1951.

Alors que le casting entier apporte un talent infini, c’est avant tout le spectacle d’Elisabeth Moss. Elle se révèle une fois de plus une merveille à regarder; sa version de Shirley est vivante et courroucée. Cassé mais entier. Intelligent au-delà de toute mesure et sans retenue sociale, avec une langue acérée comme un rasoir. La version de Stanley de Stuhlbarg le rend très rarement sympathique de quelque manière que ce soit, ce qui rend un peu difficile de faire le tour de sa relation avec sa femme.

Shirley est-elle un film d’horreur? Non. Cependant, il offre de nombreux éléments de genre et une histoire psychologique sur l’un des plus grands auteurs d’horreur de tous les temps. C’est autant une lettre d’amour pour elle que pour ses fans, qui y trouveront de nombreuses couches supplémentaires et des références à ses œuvres.