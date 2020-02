[Sundance Review] ‘Spree’ tente de devenir viral avec un thriller de Bloody Comedy

Dans une ère numérique tirée par les médias sociaux, où les influenceurs règnent en maître, de plus en plus de films cherchent à explorer l’effet et les conséquences des nouvelles technologies sur notre société. Des films comme Unfriended, Tragedy Girls ou Searching et des émissions comme Black Mirror examinent tous comment notre interaction quotidienne avec la technologie modifie irrévocablement notre comportement, souvent pour le pire. Le dernier est Fête, une satire exagérée et ambitieuse qui s’attaque à l’obsession malsaine de la société pour développer une présence sur les réseaux sociaux.

Après dix ans d’une quête incessante de la renommée des médias sociaux, Kurt (Joe Keery), ou @ KurtsWorld96, pense qu’il a finalement trouvé le plan qui lui permettra de décrocher le nombre de followers dont il a rêvé. Parce qu’il est chauffeur de covoiturage pour Spree, il a concocté une stratégie pour devenir viral; il sort sa voiture avec des caméras pour capturer sa journée via un flux en direct sans arrêt. En utilisant #TheLesson, Kurt a l’intention d’assassiner tous ses passagers en covoiturage pour que ses disciples les suivent en temps réel. Sauf qu’il n’a pas de followers en dehors d’un influenceur qu’il avait l’habitude de garder. Alors qu’il va plus loin pour devenir célèbre, l’ancien passager du covoiturage, la comédienne Jessie Adams (Sasheer Zamata), devient le seul véritable obstacle à sa réussite.

Réalisateur Eugene Kotlyarenko retransmet entièrement le récit de Kurt à travers l’objectif du téléphone et des caméras GoPro de Kurt comme si nous regardions directement sa diffusion en direct. Cela signifie que l’écran est souvent jonché des commentaires réactionnaires des utilisateurs d’Internet et des fenêtres contextuelles des dons. Il est stylisé, ambitieux et approprié compte tenu du sujet, mais il peut également être incroyablement grinçant après un certain temps.

Keery offre une performance que nous n’avons jamais vue auparavant; Kurt est indéniablement maniaque et tragiquement creux. Toute sa valeur personnelle est basée sur sa présence sur les réseaux sociaux. Il méprise les sans-abri parce qu’ils n’ont aucune présence sur Internet, mais évite le racisme et la suprématie des hommes blancs parce qu’il soupçonne que cela lui donnera l’approbation d’Internet. Il donne un aperçu mineur de sa vie de famille troublée, principalement étoffée par des interactions fugitives avec son père (David Arquette), un promoteur de club en herbe avec un problème de drogue.

À l’opposé se trouve Jessie de Zamata, une influenceuse très réussie aux prises avec sa renommée sur Internet et les ramifications de passer autant de temps en ligne. Elle embrouille le racisme dans ses morceaux, mais à la fin de la journée, elle est juste comme Kurt en ce qu’ils sont tous les deux des pions du jeu social. Seulement à des niveaux de réalisation très différents.

En d’autres termes, Spree est une dissection brutale de l’escalade sociale à l’ère numérique. Une comédie qui commence comme une comédie sombre divertissante qui se transforme en un slasher étonnamment sanglant avant de céder la place à quelque chose de bien plus sombre et écrasant l’âme. Qu’il se termine sur une note aussi sombre et déprimante est probablement tout l’intérêt de Kotlyarenko, mais le coup de fouet tonal est tout de même discordant.

Le personnage bizarre de Kurt et ses idées ridiculement dignes de grincements commencent comme hilarants mais finissent par tomber dans un schéma répétitif à mesure que le nombre de corps augmente. Cela signifie que toute la section centrale commence à glisser, ce qui est encore pire dans la mesure où la liste complète des personnages est superficielle et peu appréciable. Encore une fois, c’est le point, mais cela ne facilite pas la lecture lorsque nous ne nous soucions de personne à l’écran. Keery s’engage pleinement et son charme naturel et affable ne porte le film que jusqu’à présent.

En fin de compte, Spree ressemble à un épisode prolongé de Black Mirror. Une comédie qui commence comme une délicieuse comédie pleine d’énergie gonzo qui se délecte dans l’effusion de sang, mais qui s’étire trop longtemps. Il y a plusieurs moments divertissants d’effusion de sang, et la critique sur la façon dont nous interagissons en ligne est à juste titre cauchemardesque. En fin de compte, cependant, cela n’apporte rien de nouveau à la conversation, et la superficialité des personnages fait que tout semble un peu trop vide.