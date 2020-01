Sundar Pichai demande que l’intelligence artificielle soit réglementée

Le PDG d’Alphabet et de Google, Sundar Pichai, a mis en garde contre les dangers de l’intelligence artificielle non contrôlée dans un récent article publié par le Financial Times, et a déclaré que juge essentiel que ce domaine soit strictement réglementé.

Pichai explique que, bien que l’IA puisse présenter certains avantages tels que son application pour la détection plus précise du cancer du sein ou pour prévoir les précipitations dans les zones locales, elle prévient également que l’histoire regorge d’exemples d’utilisation abusive de la technologie.

Pichai dit:

«Nous devons avoir une vision claire de ce qui pourrait mal tourner…. L’histoire regorge d’exemples de la façon dont les vertus de la technologie ne sont pas garanties. Internet a permis de se connecter avec n’importe qui et d’obtenir des informations de n’importe où, mais il a également été plus facile de diffuser de fausses informations. »

Et c’est le moins qu’on puisse dire. Mais Sundar Pichai recommande d’élaborer des propositions réglementaires pour l’utilisation de l’intelligence artificielle car elle garantit que:

«Nous avons besoin d’un accord sur les valeurs fondamentales. Des entreprises comme la nôtre ne peuvent pas simplement construire de nouvelles technologies prometteuses et laisser les forces du marché décider comment elles seront utilisées. »

Bien que le règlement général sur la protection des données en Europe ait causé des problèmes à Google, Pichai le considère comme un point de départ pour la future législation sur l’IA et a souligné que le règlement doit aborder des facteurs tels que la sécurité et l’équité avec le but de trouver un équilibre entre les avantages possibles de celui-ci et les dommages qu’il peut causer.

Alors que Sundar Pichai met sur la table les préoccupations valables de beaucoup de gens à ce sujet, la vérité est qu’il a également été critiqué pour avoir dirigé une entreprise qui a utilisé l’IA pour améliorer la reconnaissance faciale ou vendre des drones à usage militaire au gouvernement.

Certains autres grands entrepreneurs technologiques comme Elon Musk ont ​​montré leur préoccupation pour la régulation de l’intelligence artificielle, mais tous continuent également de progresser dans différents domaines sans même s’autoréguler.

