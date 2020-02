Sung Kang revient en tant que Han pour ‘F9: The Fast Saga’

Avec la première du premier trailer de F9: The Fast Saga, le premier aperçu étonnant du neuvième chapitre de la franchise Fast & Furious ramène un favori des fans: Sung Kang en tant que Han Lue!

Vers la toute fin de la nouvelle bande-annonce, Letty Ortiz de Michelle Rodriguez surprend l’équipage avec le retour improbable de leur vieil ami, Han, dans le retour triomphant de Sung Kang dans la franchise bien-aimée. La dernière fois que nous avons vu Han Lue de Sung Kang, il était présumé mort entre les mains de Deckard Shaw de Jason Statham à la fin de Fast & Furious 6.

Mais compte tenu de l’histoire de la franchise en ramenant des personnages qui étaient censés disparaître pour de bon, tels que Letty Ortiz, il ne devrait pas être trop surprenant que Sung Kang se réunisse avec la famille dans F9: The Fast Saga. De plus, étant donné le désir de la base de fans qu’il y ait #JusticeForHan après qu’il soit apparu que Deckard Shaw de Jason Statham serait en bonne grâce avec l’équipe, il semble que le réalisateur Justin Lin et l’écrivain Daniel Casey ont trouvé un moyen de rendre justice à Han dans ce prochain film.

Sung Kang a fait ses débuts dans la franchise en tant que Han dans The Fast and Furious: Tokyo Drift de Justin Lin, où il est immédiatement devenu un favori des fans. Le personnage est le même personnage décrit dans le film dramatique policier de Justin Lin, Better Luck Tomorrow. Sung Kang jouerait Han dans Fast & Furious, Fast Five et Fast & Furious 6.

Êtes-vous excité de voir Sung Kang revenir en tant que Han dans F9: The Fast Saga? Sonnez dans les commentaires ci-dessous, et assurez-vous de continuer à suivre Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles sur Sung Kang et The Fast Saga!

Réalisé par Justin Lin à partir d’un scénario écrit par Daniel Casey, F9: The Fast Saga met en vedette Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren, Cardi B, Sung Kang et Charlize Theron.

F9: La Fast Saga devrait actuellement sortir en salles le 22 mai 2020.

DC Universe lance les affiches de personnages «Doom Patrol»

Parallèlement à la première du premier teaser pour Doom Patrol, DC Universe a également lancé une collection d’affiches de personnages pour chacun des membres de l’équipe peut-être la plus étrange de personnages à adapter sous forme d’action en direct pour DC Comics.

En particulier, ces nouvelles affiches de personnages mettent en évidence The Chief de Timothy Dalton, Crazy Jane de Diane Guerrero, Cyborg de Joivan Wade, Elasti-Woman d’April Bowlby, Negative Man de Matt Bomer et Robotman de Brendan Fraser. Ces affiches suivent chacune des designs uniques qui reflètent la nature de chaque personnage et taquinent également des personnalités uniques au sein du groupe.

Vous pouvez démarrer la galerie de nouvelles affiches en cliquant sur “Suivant”.

Laquelle de ces affiches Doom Patrol est votre préférée? Êtes-vous impatient de voir ce que le casting apporte à ces rôles? Sonnez dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de continuer à suivre Hollywood héroïque pour toutes les dernières nouvelles de l’univers DC.

Doom Patrol est une réinvention de l’un des groupes de super-héros les plus étranges de DC, qui comprend: Matt Bomer comme Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser comme Cliff Steele / Robotman, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade comme Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton comme Dr. Niles Caulder / The Chief.

Voici le synopsis de l’émission:

«Doom Patrol trouvera les héros réticents dans un endroit qu’ils ne s’attendaient pas à être, appelé à l’action par Cyborg, qui leur vient avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement difficile à ignorer: leur vie ne sera jamais, jamais être le même.”

Doom Patrol sera présenté le 15 février 2019 exclusivement sur DC Universe.

