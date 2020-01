Sunny Hostin ferme Meghan McCain pour exposer l’hypocrisie

Meghan McCain et Sunny Hostin ont eu un échange enflammé sur The View qui a suscité la colère des fans. Les co-animateurs débattaient de la politique quand les choses se sont réchauffées. Le volte-face de Lindsey Graham était au centre du discours car sa position sur la destitution a beaucoup changé.

Les co-animateurs de l’émission ABC pensent que Graham ne suit pas la Constitution concernant la destitution de Trump. McCain est un ami personnel de Graham et ne lui fait pas de mal et c’est là que les différences entre les panélistes ont commencé.

Meghan McCain et Sunny Hostin | ABC / Lorenzo Bevilaqua

“Je pense qu’il joue un jeu politique”, a déclaré McCain.

“Eh bien, honte à lui parce que je pensais qu’il avait juré de suivre la Constitution”, intervint Hostin.

C’est alors que McCain a clairement fait savoir qu’elle n’allait rien dire contre Graham.

“Je sais que tout le monde veut que je vienne ici et que je déchire son, vous savez ce qui est ouvert”, a déclaré McCain. “Je ne peux pas, je ne vais pas, arrêter de me demander de le faire en 2020.”

“Eh bien, je suis heureux de le faire”, riposta Hostin.

Hostin fermant McCain sur la volte-face de Graham, elle exposa l’hypocrisie du sénateur républicain.

Meghan McCain craint d’être licenciée

Lors d’une apparition dans l’émission de fin de soirée de Bravo Watch What Happens Live, McCain a révélé qu’elle craignait d’être renvoyée de The View.

“Je suppose que je vais être renvoyé tous les jours”, a déclaré McCain à l’animateur Andy Cohen. “Chaque jour. Oui tous les jours.”

McCain a assuré à Cohen qu’elle n’était pas prête à se faire bousculer lors de l’émission du matin et a expliqué pourquoi elle se sentait ainsi.

“C’est plus le ton que nous sommes [at] culturellement, les gens sont annulés si facilement », a-t-elle expliqué. «Et au fait, Joy a la même chose, parce que nous sommes les plus honnêtes et les plus crus. Et nous allons toujours dire quelque chose qui va trop loin dans un sens. Je le dis donc en plaisantant, mais pas. »

Meghan McCain aide Joy Behar à changer

Bien que de nombreux téléspectateurs supposeraient que McCain et Joy Behar sont les moins susceptibles de s’entendre, ils ont tous les deux prouvé que tout le monde avait tort. Des rapports qui allèguent qu’il y a du mauvais sang entre les co-hôtes conservateurs et libéraux, ont blessé McCain.

“Ça fait vraiment mal à mes sentiments!”, A déclaré McCain à ET de querelles avec Behar. «Cela fait vraiment mal à mes sentiments parce que nos vestiaires sont côte à côte et vous et moi avons la même réaction émotionnelle aux choses – parfois de différentes manières – mais nous sommes tous les deux bouleversés également, la même quantité de mêmes choses. Et je souhaite que les gens nous donnent une pause, pour de vrai. “

Behar a sonné en disant que le fait de connaître l’opinion de McCain l’a aidée à devenir plus modérée sur certaines questions.

“Nous devenons tous les deux un peu plus, euh, pas modérés, mais nous sommes en quelque sorte devenus … Comme, nous ne sommes pas si catégoriques sur nos positions”, a révélé Behar dans la même interview. “Comme aujourd’hui, je parlais de la façon dont, vous savez, je pense qu’un modéré doit gagner les élections pour battre [President Donald] Atout. À l’origine, je dirais que je voulais Elizabeth Warren parce qu’elle était nouvelle et excitante. Mais je ne suis pas sûr qu’elle puisse réussir. Donc, maintenant je suis de nouveau en réalité et je pense que vous avez un peu changé vos positions, les modéré, modifié. “

The View est diffusé en semaine à 11 h HE et 10 h PT / CT.