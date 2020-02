Super Bowl 2020: gants jaunes, confusion du drapeau de pénalité – Kansas City

HISTOIRES CONNEXES

Un autre dysfonctionnement de la garde-robe fait que les observateurs du Super Bowl pleurent.

Pendant la première moitié du grand match de dimanche entre les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City, les téléspectateurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour déplorer la confusion causée par un accessoire désorientant. Nous parlons des gants jaunes de drapeau de pénalité portés par une poignée de joueurs des Chiefs.

«Kansas City [defensive players] avec les gants jaunes me fait penser qu’il y a un drapeau dans chaque jeu », déplore @ McCarthy2020 sur Twitter. Ajoute @ClaudiaBrogan: «Bon sang, ces gants KC jaune vif me rendent un peu fou. [They look] comme un faux drapeau de pénalité. “

Faites défiler vers le bas pour un échantillon de la dissidence sur Twitter, puis votez dans le sondage en bas.

#SuperBowl Gosh sacrément, ces gants KC jaune vif me rendent un peu fou. comme un faux drapeau de pénalité

– claudia brogan (@ClaudiaBrogan) 3 février 2020

Tous ces gants jaunes KC me font penser qu’il y a des drapeaux lancés à chaque jeu #SuperBowl

– Brittany Keleman (@Miss_Keleman) 3 février 2020

Il y a un joueur défensif de Kansas City avec des gants jaunes. Je continue de penser qu’il y a des drapeaux sur presque chaque pièce. #Super Bowl

– Andy Hollenbeck (@AndyHollenbeck) 3 février 2020

Les gants jaune vif portés par les joueurs donnent l’impression que des drapeaux de pénalité flottent à chaque jeu. Atténuez-le un peu. #Super Bowl

– LIVEdude (@LIVEdude) 3 février 2020

Les chefs de KC portant les gants jaunes continuent de faire croire à mon vieux cul qu’un drapeau a été lancé à chaque jeu🤦‍♀️🤦‍♀️ #SuperBowl

– ashley (@Mrsgetburly) 2 février 2020

