Super Bowl Maverick LIV

Tom Cruise rendra l’écran incarnant le pilote indompté Pete “Maverick” Mitchell et c’est quelque chose que de nombreux fans célèbrent et plus aujourd’hui qu’un nouveau spot créé dans les tribunaux de commerce du Super Bowl LIV.

Cet aperçu est chargé de nouvelles images et révèle la relation qu’il aura avec Bradley “Rooster” Bradshaw (Miles Teller), fils de Nick “Goose” Bradshaw.

“Mon père a cru en toi, je ne vais pas faire la même erreur”, dit-il dans la bande-annonce où nous pouvons également voir Jennifer Connelly. Val Kilmer répétera également son rôle de rival de Mitchell, “Iceman”.

Top Gun: Maverick présentera également des performances de Jon Hamm, Ed Harris et Jay Ellis qui rejoindront Cruise dans le casting. Il ouvre en salles le 26 juin.

