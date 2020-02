Super Bowl “No Time to Die”: James Bond est de retour

Tout nouveau film de James Bond est un gros problème, mais Pas le temps de mourir est une affaire plus importante que d’habitude. Ses Daniel CraigLa dernière sortie en tant qu’agent 007 et c’est aussi le vingt-cinquième film de la franchise. C’est un nombre étonnant à atteindre et cela signifie que Craig et le réalisateur Cary Joji Fukunaga doivent livrer les marchandises. Vous ne voulez pas gâcher celui-ci, après tout.

Heureusement, le nouveau spot du Super Bowl (avec de nouveaux extraits de séquences pleines d’action) promet quelque chose de grand et d’intensité appropriée. Découvrez-le ci-dessous.

Pas de temps pour mourir Spot du Super Bowl

Voici le synopsis officiel du film:

En AUCUN TEMPS POUR MOURIR, Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé se révèle être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un méchant mystérieux armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

No Time to Die stars stars également Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, et Léa Seydoux, Tous les rôles de reprise des films précédents de la franchise, ainsi que les nouveaux venus Rami Malek, Ana de Armas, Lashana Lynch, David Dencik, Dali Benssalah, et Billy Magnussen. Le film sort en salles sur 8 avril 2020.

