Super Mario Bros. Lego sera une réalité

Ma maman! Nintendo et la société de blocs de jouets Lego viennent d’annoncer une collaboration qui comprend l’une des franchises les plus appréciées et les plus populaires au monde: Super Mario Bros.

Par le biais du compte Lego officiel sur Twitter, ils ont partagé une vidéo qui montre un jouet de plombier moustache avec des écrans électroniques intégrés dans son visage.

Certains pensent que c’est un signe que cette collaboration inclura un nouveau jeu vidéo ou un produit lié à la Nintendo Switch.

La page StoneWars indique qu’ils seront des ensembles lego et que les prix ont déjà été publiés avec le nom de code “Leaf” et qu’il occupe des numéros de référence allant de 71360 à 71373.

Pour le moment, tout est spéculation et il n’y a plus d’informations officielles.

.